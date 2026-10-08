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86 пожара в Смолянско през миналия отоплителен сезон са предизвикани от непочистени комини

86 пожара в Смолянско през миналия отоплителен сезон са предизвикани от непочистени комини
БТА

от пожарната призовават гражданите своевременно да проверят изправността на отоплителните уреди

86 пожара в Смолянско през миналия отоплителен сезон са предизвикани от непочистени комини. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От 1 октомври 2025 г. до 1 април 2026 г. в региона са регистрирани общо 106 пожара, като над 80 процента от тях са възникнали вследствие на запалване на сажди в комините.

С настъпването на по-хладните есенни дни и началото на отоплителния сезон от пожарната призовават гражданите своевременно да проверят изправността на отоплителните уреди и да почистят комините и димоотводните тръби.

Според огнеборците голяма част от пожарите в жилищни сгради през есенно-зимния период са свързани с технически неизправности, неправилно използване на отоплителни уреди и небрежност при боравене с огън.

Особено внимание трябва да се обръща на домовете на възрастни и самотно живеещи хора, както и на домакинствата, в които печките на твърдо гориво са основен източник на отопление. От пожарната предупреждават да не се използват самоделни или неизправни отоплителни уреди.

В началото на седмицата двуетажна къща на многодетно семейство изгоря напълно при пожар в смолянския квартал „Устово“, припомня БТА.

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