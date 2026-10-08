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Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота

Поредица от пожари в Троянско: Огънят засегна още два имота
БТА

Изгорели са селскостопански постройки и навеси, а според първоначалния оглед причината вероятно е неправилно боравене с открит огън

Пожар е нанесъл щети на два съседни имота в село Дълбок дол, община Троян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч. При инцидента няма пострадали хора.

Сигналът за горяща къща е подаден на 7 октомври около 07:05 часа в полицията и пожарната служба в Троян. При пристигането си екипите установили, че пламъците са обхванали два съседни имота.

Огънят е унищожил селскостопански постройки, навеси, мебели и битови вещи. В единия от имотите е изгоряла и част от покрива на жилищна сграда.

Според първоначалните резултати от огледа най-вероятната причина за пожара е неправилно боравене с открит огън от обитатели на един от имотите.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Ловеч и е образувано досъдебно производство.

Това не е първият подобен инцидент в селото през последните дни. На 5 октомври пожарникарите са реагирали на сигнал за горяща изоставена къща в Дълбок дол.

За други пожари в района съобщи и кметът на Троян Донка Михайлова. По думите ѝ през последните три дни огнища са възникнали и в селата Старо село и Патрешко.

Тя предупреди, че засушаването повишава опасността от възникване и бързо разпространение на пожари.

По данни на началника на пожарната служба в Троян главен инспектор Петър Петров, от началото на годината до 31 август огнеборците в района са реагирали на 163 произшествия. От тях 33 пожара са причинили материални щети, а 66 са преминали без преки материални загуби.

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