Новини
Търси
Подкаст
Общество

Над 200 сигнала за денонощие: Огнеборците потушиха 171 пожара

Над 200 сигнала за денонощие: Огнеборците потушиха 171 пожара
БТА/архив

Няма пострадали при пожарите, а екипите са извършили и 27 спасителни и помощни операции

Общо 171 пожара са потушени в България през последното денонощие, като няма пострадали при огнените инциденти. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БТА.

За изминалите 24 часа екипите на пожарната са реагирали на 209 сигнала за произшествия.

Материални щети са нанесени при 18 пожара. Осем от тях са възникнали в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки, а два – в превозни средства.

Останалите 153 пожара са без преки материални щети. Най-много са случаите в сухи треви, горска постеля и храсти – 103. Регистрирани са още 37 пожара в отпадъци и четири в стърнища.

Пожарникарите са участвали и в 27 спасителни и помощни операции. Три от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия, а при 23 е оказана техническа помощ.

При една от операциите е използван алпийски способ за оказване на помощ на пострадал гражданин.

През денонощието са регистрирани и 11 лъжливи повиквания, сочат още данните на пожарната.

Още по темата

Трима пострадаха при пожари в страната, огнеборците реагираха на 254 сигнала

Трима пострадаха при пожари в страната, огнеборците реагираха на 254 сигнала

Пожар избухна край вилна зона в Бургаско

Пожар избухна край вилна зона в Бургаско

След пет дни борба с огъня: Локализираха пожара край Горно Луково

След пет дни борба с огъня: Локализираха пожара край Горно Луково

Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян

Комисар Васил Вълчев поема временно ръководството на пожарната в Смолян

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Водещи

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

  • Току-що
Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

  • Преди 25 минути
Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

  • Преди 26 минути
Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

  • Преди 40 минути
ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

  • Преди 44 минути
125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

  • Преди 48 минути
Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

  • Преди 56 минути
Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

  • Преди 57 минути
Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

  • Преди 1 час
След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

  • Преди 1 час
Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 1 час
Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

  • Преди 1 час
Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

  • Преди 1 час
Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

  • Преди 1 час