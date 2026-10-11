Над 200 сигнала за денонощие: Огнеборците потушиха 171 пожара

Общо 171 пожара са потушени в България през последното денонощие, като няма пострадали при огнените инциденти. Това показват данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БТА.

За изминалите 24 часа екипите на пожарната са реагирали на 209 сигнала за произшествия.

Материални щети са нанесени при 18 пожара. Осем от тях са възникнали в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки, а два – в превозни средства.

Останалите 153 пожара са без преки материални щети. Най-много са случаите в сухи треви, горска постеля и храсти – 103. Регистрирани са още 37 пожара в отпадъци и четири в стърнища.

Пожарникарите са участвали и в 27 спасителни и помощни операции. Три от тях са били свързани с пътнотранспортни произшествия, а при 23 е оказана техническа помощ.

При една от операциите е използван алпийски способ за оказване на помощ на пострадал гражданин.

През денонощието са регистрирани и 11 лъжливи повиквания, сочат още данните на пожарната.