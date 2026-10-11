Нощен инцидент на бул. "Царица Йоанна": Две коли катастрофираха

Катастрофа между два леки автомобила е нанесла щети по пътната инфраструктура в столичния квартал "Люлин“ през нощта срещу неделя. При инцидента е разрушена част от металната предпазна ограда на бул. "Царица Йоанна“, съобщава "Столица.bg“.

В сблъсъка е участвал автомобил БМВ. По информация на очевидци, споделена във Facebook групата "Катастрофи в София“, след удара единият автомобил се е завъртял и се е забил в предпазното съоръжение.

Свидетели твърдят, че БМВ-то се е движило с висока скорост, но към момента тази информация не е официално потвърдена.

Все още няма яснота кой е причинил произшествието и при какви обстоятелства е настъпил сблъсъкът.

Не се съобщава за пострадали хора. При катастрофата обаче са нанесени материални щети, включително по металната ограда на булеварда.