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Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София
БТА

Трафикът се регулира от служители на „Пътна полиция“

Движението при 24-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София е ограничено заради катастрофа. Автомобилите преминават през изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът се регулира от служители на „Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

От МВР съобщиха за БТА, че една от жените, участвали в инцидента, се е оплакала от болки в гърдите. На място се очаква медицински екип, който да я прегледа, както и да установи състоянието на детето, пътувало с нея в автомобила.

 
 
 

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