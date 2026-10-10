Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Движението при 24-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София е ограничено заради катастрофа. Автомобилите преминават през изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът се регулира от служители на „Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

От МВР съобщиха за БТА, че една от жените, участвали в инцидента, се е оплакала от болки в гърдите. На място се очаква медицински екип, който да я прегледа, както и да установи състоянието на детето, пътувало с нея в автомобила.