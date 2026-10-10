Километражът на колата от катастрофата край Плевен останал на 139 км/ч

Продължава разследването на тежката катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен, при която загинаха четирима млади хора, а един човек беше тежко ранен.

По данни на разследващите километражът на единия автомобил е останал на 139 км/ч. Засега обаче това не се приема като окончателно доказателство за скоростта в момента на удара, тъй като предстоят допълнителни следствени действия и експертизи.

Инцидентът стана късно вечерта на 8 октомври. По първоначална информация автомобил, управляван от 20-годишен младеж, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил в друга кола.

Двама от пътниците в първия автомобил – момиче и момче на 20 години – загинаха. Водачът на втората кола, на 18 години, и неговият 21-годишен спътник също починаха на място. Шофьорът на първата кола беше тежко ранен.

Заради трагедията 9 октомври беше обявен за Ден на траур в община Плевен.

От местната власт съобщиха още, че за пътния участък е бил планиран ремонт, но около 20 млн. евро са били пренасочени за справяне с водната криза в Плевен.

Заместник-областният управител Богомил Стоев отказа да прави категорични заключения за състоянието на пътя преди приключването на разследването.

"Не бих си позволил да коментирам пътя. Когато говорим за несъобразена скорост, за пътна настилка, която не е подходяща, това включва мокро време, може да включва и сняг", заяви той пред NOVA.