27 тежки катастрофи за денонощие: Трима загинали и десетки ранени

Трима души са загубили живота си, а 36 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Регистрирани са общо 27 тежки пътнотранспортни произшествия, показват данните на Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

От началото на 2026 г. жертвите по българските пътища вече са 390, а ранените достигат 6692. За този период са отчетени 5393 катастрофи с пострадали или загинали.

Статистиката показва увеличение на смъртните случаи спрямо миналата година. За същия период на 2025 г. загиналите са били 336, което означава, че през настоящата година жертвите са с 54 повече.

Само от началото на октомври са регистрирани 229 тежки пътнотранспортни произшествия, при които 22 души са загинали, а 292 са получили наранявания.

В столицата през последното денонощие са станали две тежки катастрофи, при които са пострадали двама души. Загинали няма. Регистрирани са и 24 леки пътнотранспортни произшествия.

Сред тежките инциденти през последните 24 часа е челен сблъсък между два автомобила на пътя между село Съдиево, община Айтос, и село Миролюбово, община Бургас.

При катастрофата са загинали 20-годишен мъж и 30-годишна жена, които са управлявали двата автомобила. По информация на Областната дирекция на МВР в Бургас и двамата са починали на място.

Данните на вътрешното министерство показват, че броят на загиналите по пътищата от началото на годината остава по-висок спрямо същия период на 2025 г.