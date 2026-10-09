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Ватман отива на съд след фатален инцидент с пешеходка в София

Ватман отива на съд след фатален инцидент с пешеходка в София
БТА

Според обвинението водачът не е предприел необходимите действия, за да предотврати инцидента на бул. „Мадрид“ през декември 2024 г.

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата. Обвиняемият е бил на 49 години към момента на инцидента, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от 9 декември 2024 г., когато мъжът управлявал трамвай по бул. "Мадрид" в посока от ул. "Черковна" към ул. "Васил Друмев".

Според прокуратурата в района на кръстовището с ул. "Люлебургас" ватманът нарушил правилата за движение, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка.

От обвинението посочват, че той не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието.

Вследствие на инцидента жената получила тежки травми и по-късно починала в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

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