Ватман отива на съд след фатален инцидент с пешеходка в София

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата. Обвиняемият е бил на 49 години към момента на инцидента, съобщиха от държавното обвинение.

Случаят е от 9 декември 2024 г., когато мъжът управлявал трамвай по бул. "Мадрид" в посока от ул. "Черковна" към ул. "Васил Друмев".

Според прокуратурата в района на кръстовището с ул. "Люлебургас" ватманът нарушил правилата за движение, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка.

От обвинението посочват, че той не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието.

Вследствие на инцидента жената получила тежки травми и по-късно починала в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.