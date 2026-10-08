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Божидар Божанов: Без структурни промени в прокуратурата ще продължава да има чадъри за едни и бухалки за други

Божидар Божанов: Без структурни промени в прокуратурата ще продължава да има чадъри за едни и бухалки за други
БТА

Според него дори изборът на добър главен прокурор няма да реши проблемите в съдебната система, ако не бъдат променени действащите правила.

Предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС) създава възможност за излъчване на 11 достойни членове, но сам по себе си няма да реши натрупаните проблеми в правосъдието. Това заяви Божидар Божанов в публикация в социалните мрежи.

По думите му сред постъпилите номинации има подходящи кандидати, като предстои тяхното изслушване. По инициатива на неговата политическа формация е прието и решение да бъде проверено дали имената на кандидатите фигурират в материалите по случаите "Нотариуса" и "Осемте джуджета".

"Нито една кадрова промяна не може да реши структурните проблеми. А те в прокуратурата са съществени", подчерта Божанов.

Той припомни, че управляващите са обявили намерение в началото на следващата година да предложат конституционни промени, засягащи съдебната власт. Според него, ако в Народното събрание могат да се намерят 160 гласа за избор на нов ВСС, подобно мнозинство би могло да подкрепи и изменения в глава "Съдебна власт" на Конституцията.

Божанов посочи, че "Прогресивна България" говори за промени в статута на ВСС, но засега не поставя въпроса за прокуратурата и правомощията на главния прокурор. Затова неговата политическа формация започва консултации с представители на професионалната и академичната общност.

Сред основните проблеми, които ще бъдат обсъждани, са безконтролността на главния прокурор, затвореният характер на прокуратурата и гаранциите за независимо правосъдие.

В разговорите ще бъдат поканени съдии, прокурори, следователи, адвокати, университетски преподаватели и представители на гражданския сектор.

Като възможни решения Божанов очерта ограничаване на част от правомощията на главния прокурор, засилване на външния контрол и отчетността му, както и разширяване на обществения контрол върху прокуратурата. Конкретните предложения ще бъдат представени след провеждането на консултациите.

"Не сме в позиция да налагаме решения, но сме в позиция да търсим съгласие", заяви той.

Божанов отправи критики и към Конституционния съд, който според него с редица спорни решения е ограничил правомощията на Народното събрание и е допринесъл за запазването на съществуващото положение.

Той предупреди, че дори един добре функциониращ ВСС да избере подходящ главен прокурор, настоящият модел на управление на прокуратурата създава предпоставки за злоупотреба с власт и политическо влияние.

"А без промени там, ще продължава да има чадъри за едни и бухалки за други, дела на трупчета, престъпници на свобода и липса на справедливост", заключи Божанов. 

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