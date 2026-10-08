Божидар Божанов: Без структурни промени в прокуратурата ще продължава да има чадъри за едни и бухалки за други

Предстоящият избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС) създава възможност за излъчване на 11 достойни членове, но сам по себе си няма да реши натрупаните проблеми в правосъдието. Това заяви Божидар Божанов в публикация в социалните мрежи.

По думите му сред постъпилите номинации има подходящи кандидати, като предстои тяхното изслушване. По инициатива на неговата политическа формация е прието и решение да бъде проверено дали имената на кандидатите фигурират в материалите по случаите "Нотариуса" и "Осемте джуджета".

"Нито една кадрова промяна не може да реши структурните проблеми. А те в прокуратурата са съществени", подчерта Божанов.

Той припомни, че управляващите са обявили намерение в началото на следващата година да предложат конституционни промени, засягащи съдебната власт. Според него, ако в Народното събрание могат да се намерят 160 гласа за избор на нов ВСС, подобно мнозинство би могло да подкрепи и изменения в глава "Съдебна власт" на Конституцията.

Божанов посочи, че "Прогресивна България" говори за промени в статута на ВСС, но засега не поставя въпроса за прокуратурата и правомощията на главния прокурор. Затова неговата политическа формация започва консултации с представители на професионалната и академичната общност.

Сред основните проблеми, които ще бъдат обсъждани, са безконтролността на главния прокурор, затвореният характер на прокуратурата и гаранциите за независимо правосъдие.

В разговорите ще бъдат поканени съдии, прокурори, следователи, адвокати, университетски преподаватели и представители на гражданския сектор.

Като възможни решения Божанов очерта ограничаване на част от правомощията на главния прокурор, засилване на външния контрол и отчетността му, както и разширяване на обществения контрол върху прокуратурата. Конкретните предложения ще бъдат представени след провеждането на консултациите.

"Не сме в позиция да налагаме решения, но сме в позиция да търсим съгласие", заяви той.

Божанов отправи критики и към Конституционния съд, който според него с редица спорни решения е ограничил правомощията на Народното събрание и е допринесъл за запазването на съществуващото положение.

Той предупреди, че дори един добре функциониращ ВСС да избере подходящ главен прокурор, настоящият модел на управление на прокуратурата създава предпоставки за злоупотреба с власт и политическо влияние.

"А без промени там, ще продължава да има чадъри за едни и бухалки за други, дела на трупчета, престъпници на свобода и липса на справедливост", заключи Божанов.