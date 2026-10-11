Четири катастрофи за една сутрин в Пловдивско, пешеходец е ранен

Четири пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Пловдив и областта през сутрешните часове на 11 октомври. При един от инцидентите е пострадал пешеходец, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието в пловдивския квартал "Столипиново" е подаден около 10:30 часа. Инцидентът е станал на улица "Калина", северно от кръстовището с улица "Крайна".

На мястото са пристигнали полицейски екип и линейка. Пешеходецът е ранен, но към момента няма информация за състоянието му.

Още три катастрофи са станали на територията на Пловдивска област от началото на деня, като при тях няма пострадали.

Около 6:00 часа сутринта водач се е блъснал в крайпътно съоръжение на булевард "Кукленско шосе", в близост до кръстовището с улица "Скопие".

При друг инцидент, регистриран около два часа по-късно, автомобил е ударил мантинела на Околовръстното шосе.

По същото време два автомобила са катастрофирали под ъгъл в карловското село Кърнаре.

И трите произшествия са се разминали без ранени, като единственият съобщен пострадал от четирите инцидента е пешеходецът в "Столипиново".

Засега няма допълнителна информация за причините за катастрофите и обстоятелствата, при които е пострадал пешеходецът.