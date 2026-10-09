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Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена
БТА

Според прокуратурата причината за убийството е битов конфликт между майката и сина ѝ

Във връзка с убийството на 45-годишната жена в Пловдив е задържан 14-годишният ѝ син, съобщава NOVA. Инцидентът е станал в жилище в район „Северен“, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

При първоначалния оглед на мястото, извършен и в присъствието на медицински екип, са установени следи от насилие. Районът е запазен, а непълнолетният е задържан за срок до 24 часа по подозрение за умишлено причиняване на смъртта на жената.

От МВР потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство, а според прокуратурата конфликтът е от битов характер. По първоначална информация между майката и сина ѝ е възникнал скандал, след който момчето я е намушкало с нож. Предстои на младежа да бъдат повдигнати обвинения.

По данни на полицията към момента на разследването непълнолетният е бил официално регистриран по адрес в друго населено място. Той живеел със семейството си в апартамента в Пловдив отскоро, след като бил приет в ново училище.

Очевидци разказват, че полицейските екипи пристигнали пред сградата около 10:30 ч. Малко по-късно ученикът бил изведен от жилищната кооперация с белезници. По думите на съседи майката и синът ѝ се преместили в апартамента преди около два месеца.

Справка в Министерството на социалната политика показва, че досега не се е налагала намеса по отношение на момчето. От Министерството на образованието също дават положителни отзиви за ученика, като не са били установени признаци на девиантно поведение.

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