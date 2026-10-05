Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъж спря тока на сестра си и я заплаши с убийство във Вършец

Мъж спря тока на сестра си и я заплаши с убийство във Вършец
Pixabay

39-годишният е задържан за 24 часа, по случая се води разследване

39-годишен жител на Вършец е задържан за отправена закана за убийство към сестра си в условията на домашно насилие, съобщиха от полицията.

Случаят е от 4 октомври. Около 17:57 часа 46-годишната жена потърсила съдействие от органите на реда, след като брат ѝ прекъснал електрозахранването към къщата ѝ. При пристигането на полицейския екип мъжът бил във видимо нетрезво състояние и заплашил сестра си с убийство.

39-годишният мъж е отведен в Районното управление в Монтана, където е задържан за срок до 24 часа. По случая се води разследване.

Още по темата

54-годишен преби 90-годишния си баща във Великотърновско

54-годишен преби 90-годишния си баща във Великотърновско

Непълнолетни пребиха 19-годишен служител в центъра на Перник

Непълнолетни пребиха 19-годишен служител в центъра на Перник

73-годишен е с опасност за живота след побой при спор на пътя в Добрич

73-годишен е с опасност за живота след побой при спор на пътя в Добрич

Проверяват полицаи в Кърджали след сигнал за насилие над задържан

Проверяват полицаи в Кърджали след сигнал за насилие над задържан

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 13 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 15 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 25 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 38 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 52 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски