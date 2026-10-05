Мъж спря тока на сестра си и я заплаши с убийство във Вършец

39-годишен жител на Вършец е задържан за отправена закана за убийство към сестра си в условията на домашно насилие, съобщиха от полицията.

Случаят е от 4 октомври. Около 17:57 часа 46-годишната жена потърсила съдействие от органите на реда, след като брат ѝ прекъснал електрозахранването към къщата ѝ. При пристигането на полицейския екип мъжът бил във видимо нетрезво състояние и заплашил сестра си с убийство.

39-годишният мъж е отведен в Районното управление в Монтана, където е задържан за срок до 24 часа. По случая се води разследване.