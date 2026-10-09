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Българи са сред заподозрените при разследване срещу международна групировка, извършвала убийства и наркотрафик

Българи са сред заподозрените при разследване срещу международна групировка, извършвала убийства и наркотрафик

Разследването е извършено съвместно с Европол

Близо 50 души бяха арестувани в рамките на международна операция, насочена срещу групировка за трафик на наркотици. Групировката е извършвала убийства, отвличания и нападения с гранати в цяла Европа, съобщава Европол.

Разследването, извършено със съдействието на Европол, е разкрило мрежа, заподозряна в укриването на големи пратки с наркотици в законни търговски товари. Когато наркотиците са били изземани от властите, членовете на групировката и техните семейства са били подлагани на жестоки репресии.

Кулминацията на операцията е била на 6 октомври 2026 г., когато полицията е претърсила 42 имота в Словения и Испания. Разследващите от двете държави са работили съвместно с хърватските власти. Арестувани са били над 35 души.

Единадесет заподозрени са били арестувани по-рано.

По време на операциите властите са иззели 66 кг наркотици – 51 кг канабис и 15 кг амфетамин, както и огнестрелно оръжие, бижута и пари в брой.

Разследващите свързват мрежата с множество престрелки, убийства и опити за убийства, както и с отвличане. При нападенията, насочени предимно срещу членове на групата или техните семейства, са били използвани взривни устройства, включително ръчни гранати.

В състава на групата са били граждани на Босна и Херцеговина и Сърбия, както и заподозрени от Словения, България, Турция и Нидерландия.

 

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