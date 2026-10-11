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Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив
БТА

Според прокуратурата убийството е било обмислено и не е извършено в състояние на афект

14-годишният ученик, обвинен за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста. Решението беше взето след заседание при закрити врата заради възрастта на непълнолетния.

По данни на прокуратурата престъплението е било обмислено и не е плод на моментен афект. Разследващите посочват, че става дума за сложни отношения между майка и син.

След случилото се момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.

Тийнейджърът и 45-годишната му майка са се преместили в Пловдив преди около три месеца, след като той е бил приет в ново училище в града. Родителите му са разделени от години.

"Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му", заяви директорът на ОДМВР - Пловдив Васил Костадинов.

От прокуратурата посочиха още, че до този момент няма данни за предишни сериозни конфликти.

"Мотивът е изключително личен, свързан със семейството", коментира зам.-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова.

След заседанието от прокуратурата отправиха и призив родителите да разговарят по-често с децата си и да обръщат внимание на проблемите им.

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