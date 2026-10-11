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Съдът решава дали да остави в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Съдът решава дали да остави в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив
БТА

Заседанието в Окръжния съд ще бъде при закрити врата, а прокуратурата обвинява непълнолетния в убийство на родител

Окръжният съд в Пловдив ще разгледа днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, обвинено за убийството на собствената си майка.

Заради възрастта на обвиняемия заседанието ще се проведе при закрити врата.

На тийнейджъра е повдигнато обвинение за убийство на родител по чл. 116 от Наказателния кодекс. Ако вината му бъде доказана, за непълнолетен законът предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода.

45-годишната жена беше открита мъртва преди два дни в жилището си в нова кооперация в пловдивския район "Северен". По данни на разследващите смъртта е причинена с остър предмет.

След случилото се 14-годишният сам се е обадил на телефон 112.

От полицията и прокуратурата съобщиха, че по първоначални данни мотивът за престъплението е личен и е свързан със семейните отношения.

До неотдавна момчето е живеело при свои роднини в Стара Загора. Впоследствие се е преместило в Пловдив, след като е било прието да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени.

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