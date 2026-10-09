Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Двама мъже, заподозрени, че работят за украинското военно разузнаване, са арестувани във Виена по подозрение в тайна разузнавателна дейност във вреда на Австрия. Информацията беше съобщена от виенската редакция на австрийското радио и телевизия ОРФ, която се позовава на Регионалния съд във Виена.

Съдът е постановил двамата да останат в ареста до 21 октомври. Като основания за задържането са посочени опасност от извършване на ново престъпление, укриване или унищожаване на доказателства и бягство. Заподозрените отричат обвиненията срещу тях.

Не е известно от колко време двамата са пребивавали в Австрия и как разследващите са стигнали до тях. Властите посочват, че тези въпроси са част от продължаващото разследване, което се води от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване.

Двамата са заподозрени в извършване на тайна разузнавателна дейност във вреда на Австрия съгласно член 256 от Наказателния кодекс. Държавният секретар по въпросите на държавната сигурност Йорг Лайхтфрид засега не предоставя допълнителни подробности.

"Става дума за текущо разследване, по което към настоящия момент не можем да дадем допълнителна информация", заявиха от службата в отговор на запитване на Австрийската новинарска агенция АПА.

Отделно от случая с двамата заподозрени в шпионаж, в четвъртък австрийската полиция задържа украинския разследващ журналист Михайло Ткач и оператора му Ярослав Бондаренко. По информация на министъра на вътрешните работи Герхард Карнер журналистът вече е освободен, докато операторът остава задържан.

Ткач работи за украинското издание "Украинска правда". Според главната редакторка на медията Севгил Мусаева той е бил освободен сутринта, след като е прекарал 12 часа в полицейски арест.

Операторът Ярослав Бондаренко е получил наранявания при задържането и е бил откаран в болница. По данни на Мусаева разпитът му е започнал едва през нощта. Главната редакторка заяви, че очаква обяснение от австрийските правоохранителни органи.

Украинското посолство във Виена също поиска официална информация за случая.

"Очакваме компетентните австрийски власти своевременно да излязат с официално становище относно обстоятелствата и правните основания за задържането му", заяви говорителка на посолството пред АПА.

Говорителката на Виенската прокуратура Нина Бусек посочи, че при друго разследване са възникнали подозрения срещу още две лица, но те не са се потвърдили.

"В рамките на друго разследване са възникнали подозрения срещу още две лица, но те не са се потвърдили", заяви Бусек пред АПА. По думите ѝ засега изглежда, че подозренията не се потвърждават, но тя отказа да предостави допълнителни подробности.

Михайло Ткач е известен с разследванията си, при които издирва на обществени места украински политици и влиятелни бизнесмени и им задава неудобни въпроси. В първите години на руската война срещу Украйна той се е фокусирал и върху украински държавни служители, преместили се или избягали в Европа.

Последното му разследване е било насочено към местонахождението на бившия украински главен прокурор Руслан Кравченко, за когото се предполага, че се е установил във Виена. Ткач публично е съобщил, че Кравченко и съпругата му вероятно живеят в австрийската столица. Кравченко е подал оставка след обвинения в корупция.

Международната организация "Репортери без граници" разкритикува действията на австрийските власти спрямо журналиста и оператора му. Според организацията случаят поражда въпроси за свободата на медиите и за пропорционалността на полицейските действия спрямо журналистическата работа.

Организацията отбелязва, че задържането на Ткач е особено тревожно предвид факта, че той е разследвал предполагаеми нередности около високопоставен украински държавен служител.

"Задържането на разследващ журналист и нараняването на неговия оператор по време на полицейска акция са сериозен инцидент, който изисква пълно и прозрачно изясняване", заяви генералният секретар на "Репортери без граници" Мартин Васермайр.