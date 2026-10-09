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Полската полиция арестува тийнейджъри заради заплахи за нападения в училища

Полската полиция арестува тийнейджъри заради заплахи за нападения в училища
АР/БТА

Властите засилиха мерките за сигурност в 10 000 учебни заведения

Полските власти задържаха 10 души, предимно непълнолетни, заради отправени заплахи за нападения в училища, докато институциите се опитват да овладеят общественото безпокойство около разпространяваните в интернет слухове за т.нар. „Кървав петък“, съобщава Ройтерс.

В социалните мрежи в страната се появиха твърдения за онлайн предизвикателство, което може да е свързано с две нападения с нож, извършени в рамките на два последователни дни. Полицейските проверки обаче не са установили доказателства за наличието на подобна връзка.

След инцидентите мерките за сигурност бяха засилени значително. Служители на реда бяха разположени в 10 000 училища в страната, а правителството призова гражданите да не разпространяват непроверена информация, която би могла да насърчи други хора да извършат подобни нападения.

Министърът на цифровизацията Кшищоф Гавковски заяви пред местна медия, че в интернет се разпространяват емоционално натоварени твърдения, породени от обществената тревога. По думите му към момента няма данни за организирано национално предизвикателство, координирано от младежи в социалните мрежи.

Гавковски уточни, че не може напълно да се изключи възможността отделни лица да обсъждат подобни действия или да се появят подражатели. Властите обаче не разполагат с доказателства за организирана група, която планира координирани нападения.

Според полицията задържаните са общо 10 души, като повечето случаи са свързани със заплахи, публикувани онлайн. Сред тях е 13-годишен ученик от Варшава, който споделил снимка на нож в чата на класа си и отправил заплахи към свои съученици. Друг задържан е 14-годишен младеж, открит в училище с нож и пиратки. Арестувани са и двама 15-годишни младежи от район близо до столицата, публикували видеоклип със заплахи за убийство.

Вълната от тревога последва две тежки нападения в учебни заведения в североизточната част на Полша. Вчера 15-годишен бивш ученик, който носел камера на каската си, уби един служител и рани още двама души в основно училище в Лешчидул-Новини, североизточно от Варшава.

Ден по-рано 19-годишен младеж рани 10 души, включително себе си, при нападение в училище в Остроленка, също в североизточната част на страната.

Въпреки разпространените в интернет предупреждения полските власти призовават информацията за евентуални нови нападения да се проверява внимателно и да не се правят заключения за съществуването на организирана кампания без потвърдени доказателства.

 
 
 

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