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Ново спешно отделение отвори врати в Пловдив

Ново спешно отделение отвори врати в Пловдив
БТА

Министър Катя Ивкова откри модернизираното пространство в УМБАЛ - Пловдив, което цели да подобри медицинското обслужване в региона

Ново спешно отделение беше официално открито в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив. На церемонията присъства министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която преряза лентата заедно с областния управител Георги Янев и директора на лечебното заведение д-р Йовко Червенков.

Проектът е насочен към осигуряване на по-съвременна медицинска среда и по-бърз достъп до спешна помощза пациентите от Пловдив и региона.

Новото пространство е част от дългосрочните планове на ръководството на болницата за модернизиране на лечебното заведение и подобряване на условията за медицинско обслужване.

Очаква се обновената инфраструктура да допринесе за повишаване на качеството на здравните услуги и по-ефективна грижа за пациентите, които се нуждаят от спешно лечение.

По време на откриването беше отслужен и водосвет от Белоградчишкия епископ Поликарп, първи викарий на Пловдивския митрополит Николай.

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