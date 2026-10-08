Ново спешно отделение отвори врати в Пловдив

Ново спешно отделение беше официално открито в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Пловдив. На церемонията присъства министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която преряза лентата заедно с областния управител Георги Янев и директора на лечебното заведение д-р Йовко Червенков.

Проектът е насочен към осигуряване на по-съвременна медицинска среда и по-бърз достъп до спешна помощза пациентите от Пловдив и региона.

Новото пространство е част от дългосрочните планове на ръководството на болницата за модернизиране на лечебното заведение и подобряване на условията за медицинско обслужване.

Очаква се обновената инфраструктура да допринесе за повишаване на качеството на здравните услуги и по-ефективна грижа за пациентите, които се нуждаят от спешно лечение.

По време на откриването беше отслужен и водосвет от Белоградчишкия епископ Поликарп, първи викарий на Пловдивския митрополит Николай.