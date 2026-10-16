Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски са влезли в сбивания по улиците не град Наймеген преди и след мача срещу домакините от НЕК в Лига Европа. „Сините“ спечелиха точка, след като завършиха при резултат 1:1 и по този начин за първи път в историята си не загубиха в Ниската земя.

При едно от сбиванията има ранен полицай. Той е пострадал, след като е ударен от хвърлен стол, отбелязва местното издание De Gelderlander. За провинението е арестувана 41-годишна жена.

„Най-големият проблем за сигурността в града беше свързан с т.нар. привърженици на НЕК, които намериха начин да влязат в сбиване с феновете на Левски“, обяви кметът на Ниймеген Хулерт Брулс.

За мелета между групировки между агитките на българския и нидерландския тим отбелязва е най-известната платформа за ултрас прояви Hooligans.cz.