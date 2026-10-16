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Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Кметът на град Наймеген хвърли вината върху местни хулигани

Фенове на Левски са влезли в сбивания по улиците не град Наймеген преди и след мача срещу домакините от НЕК в Лига Европа. „Сините“ спечелиха точка, след като завършиха при резултат 1:1 и по този начин за първи път в историята си не загубиха в Ниската земя. 

При едно от сбиванията има ранен полицай. Той е пострадал, след като е ударен от хвърлен стол, отбелязва местното издание De Gelderlander. За провинението е арестувана 41-годишна жена.

„Най-големият проблем за сигурността в града беше свързан с т.нар. привърженици на НЕК, които намериха начин да влязат в сбиване с феновете на Левски“, обяви кметът на Ниймеген Хулерт Брулс.

За мелета между групировки между агитките на българския и нидерландския тим отбелязва е най-известната платформа за ултрас прояви Hooligans.cz.

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