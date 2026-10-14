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В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

Това е един силен и зрял отбор, заяви треньорът на НЕК Наймеген Дик Шрьодер

НЕК Наймеген не е в състояние да подценява нито един отбор, а какво остава за един силен и зрял такъв като Левски. Това заяви треньорът на нидерландския тим Дик Шрьодер в навечерието на двубоя от основната фаза на Лига Европа. Мачът е с начален час 22:00 часа на 15 октомври (четвъртък).

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„Левски има силен и зрял отбор с няколко южноамерикански футболисти, които се справят изключително добре с топката. Ще бъде много трудна задача, защото това наистина е силен съперник“, заяви Шрьодер на пресконференцията преди срещата.

„След миналия сезон започнахме настоящата кампания с изцяло нова група футболисти. Не можем и няма да подценим нито един отбор. Ясно е, че трябва да се представим по-добре, отколкото срещу Ювентус. Предварително смятам, че сега сме по-добре подготвени. Това е свързано с броя футболисти, с които разполагаме, и възможностите, които можем да използваме“, обясни специалистът.

Шрьодер има и кадрови проблеми преди домакинството на Левски. Брам Нойтинк, Филип Сандлер и Емре Мор няма да бъдат на разположение, а Мичел Бакер не е картотекиран за европейските мачове.

 

 

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