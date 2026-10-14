Скандал разтърси НЕК преди мача с Левски

Напрежение около една от звездите на НЕК Ниймеген беляза подготовката на нидерландския тим за домакинството на Левски от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Душан Тадич си навлече гнева на част от привържениците след интервю за NU.nl преди гостуването на бившия му клуб Аякс. Сръбският футболист определи амстердамския гранд като своя детска мечта и направи сравнение между качеството на двата отбора.

„Много по-лесно е да играеш с качествени футболисти, както беше в Аякс. В други отбори е по-трудно“, заяви Тадич.

Думите му бяха приети от част от феновете на НЕК като неуважение към клуба и настоящите му съотборници. При равенството 1:1 като гост на Аякс привърженици издигнаха транспарант с послание сърбинът да напусне, като го изобразиха с екипа на амстердамци.

След двубоя Тадич се опита да успокои обстановката. Той заяви, че изказванията му са били извадени от контекст, и увери, че продължава да изпълнява професионално задълженията си към НЕК.

Сърбинът призна, че изпитва специални чувства към Аякс заради периода си в клуба, но подчерта, че това не променя отношението му към настоящия отбор. Журналистът, провел интервюто, от своя страна отхвърли твърдението, че думите са били представени неточно.

Темата беше повдигната и на официалната пресконференция преди срещата с Левски. Старши треньорът Дик Шрьодер застана зад Тадич и увери, че напрежението не е предизвикало проблеми в съблекалнята.

Наставникът подчерта професионализма на опитния футболист и помощта, която той оказва на по-младите си съотборници. Шрьодер призова привържениците да оставят скандала настрана и да застанат зад отбора в европейския двубой.

„Надявам се феновете да ни подкрепят, защото точно от това има нужда отборът“, заяви треньорът на НЕК.

Капитанът Тярон Чери също защити Тадич и подчерта, че привличането на футболисти с неговия опит е част от желанието на клуба да се развива.

„Това е професионален футбол. Искаш да ставаш по-добър и в крайна сметка привличаме играчи, за да направим крачка напред“, коментира Чери.

Така НЕК ще посрещне Левски на фона на напрежение между част от привържениците и един от най-разпознаваемите футболисти в състава. Въпреки недоволството на феновете Тадич продължава да се ползва с доверието на треньора и своите съотборници.