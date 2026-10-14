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Вили Вуцов се завръща в Левски с нова роля

Вили Вуцов се завръща в Левски с нова роля
БТА

Бившият треньор ще организира отбора на ветераните

Велислав Вуцов ще има нова роля в Левски. Бившият наставник на „сините“ ще бъде главен организатор на тима за ветерани и ще отговаря за представянето му по време на мачовете.

Вуцов уточни, че няма да изпълнява функциите на треньор. Тези позиции остават поверени на Воин Войнов и Георги Тодоров, които обаче са поискали да намалят част от ангажиментите си.

„Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам, а ще водя отбора по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните. Това ще го правя с голям кеф“, заяви Вуцов в своя подкаст.

Той призна, че събирането на бившите футболисти не е лесна задача заради професионалните и личните им ангажименти. Някои от ветераните работят като треньори, други развиват собствен бизнес или имат различна професия.

Вуцов разкри, че вече е провел срещи с ръководството на Левски и възнамерява да привлече известни имена към отбора. Според него представянето през миналата година не е отговаряло на традициите и авторитета на клуба.

Първият двубой на ветераните е в четвъртък от 16:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ срещу Железница. След това предстоят срещи със Славия и Локомотив София.

Последният мач от Софийското първенство ще бъде срещу ЦСКА. „Това ще бъде черешката на тортата. За мен е радост и удоволствие“, добави Вуцов.

Той е син на легендата на Левски Иван Вуцов и баща на настоящия вратар на „сините“ Светослав Вуцов.

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