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Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски
БТА

Треньорът на „сините“ похвали отбора за представянето във Варна и призна, че все още няма яснота за контузията на нападателя

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен от победата с 2:0 над Черно море на стадион „Тича“.

Испанският специалист подчерта, че гостуванията във Варна винаги са трудни, но според него „сините“ напълно са заслужили трите точки.

„Никога не е лесно да спечелиш на този стадион. Съперникът е достатъчно силен и вече сме го усетили в последните няколко мача. Днес заслужавахме победата на 100 процента“, заяви Веласкес.

Треньорът беше доволен от начина, по който неговите футболисти са изпълнили предварителния план.

„Доминирахме в огромна част от двубоя. Още от първата минута имахме ясна идея как искаме да играем. Допуснахме някои грешки при преходите в края на първото полувреме, а след почивката съперникът успя да ни притисне в кратки периоди.“

„Въпреки това разпознавахме добре ситуациите и използвахме скоростта си, за да създаваме опасности. Управлявахме мача много добре. Изключително доволен и горд съм“, добави той.

Единствената сериозна причина за притеснение в лагера на Левски е контузията на Мустафа Сангаре. Нападателят започна като титуляр, но беше принудително заменен още в 38-ата минута.

„Моментът с контузията на Сангаре беше изключително неприятен. Той започна много силно, атакуваше правилните пространства и го правеше в точния момент. Бях много доволен от представянето му.“

Веласкес призна, че все още няма конкретна информация за състоянието на футболиста.

„Засега не можем да кажем какво му е. Изглежда, че става дума за нов проблем. Надявам се да не е нещо сериозно.“

След успеха във Варна вниманието на Левски вече се насочва към предстоящия европейски мач срещу НЕК Ниймеген в четвъртък.

„Първо трябва да се възстановим. Предстои ни красив мач в красив турнир. НЕК играе нападателен футбол и има ясни идеи. Ние също ще подготвим своя план и трябва да се насладим на срещата“, завърши Веласкес.

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