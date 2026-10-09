Футболист на Левски се върна с контузия от националния отбор

Халфът Асен Митков се завърна в лагера на Левски с контузия след ангажиментите си с младежкия национален отбор. 21-годишният футболист предвождаше „лъвчетата“ с капитанската лента при победата над Португалия (2:1) и поражението от Чехия (0:2), но пропусна двубоя с Шотландия (0:2).

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„Почувствах болка след срещата с чехите, която не ми позволи да се включа срещу Шотландия. Надявам се да бъда напълно готов за предстоящия мач на „сините“, сподели Митков.

В случай че той не успее да се възстанови за двубоя срещу Черно море в неделя, треньорът Веласкес разполага с три алтернативи, за да изпълни задължителното правило за играч до 23 години. Опциите пред него са стражът Огнян Владимиров, фланговият нападател Адриан Райчев и таранът Стивън Стоянчов.

Левски е лидер в класирането с 25 точки, но в последния кръг преди паузата не успя да победи Ботев Враца (0:0). Гостуването на Черно море във Варна винаги е било трудно препятствие за „сините" през последните години.