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Евертон Бала може да напусне Левски, клубове от Саудитска Арабия и Русия го следят

Евертон Бала може да напусне Левски, клубове от Саудитска Арабия и Русия го следят
БТА

Бразилецът още не е приел предложението за нов договор, а настоящият му контракт изтича през следващото лято

Евертон Бала продължава да се ползва с пълното доверие на старши треньора на Левски Хулио Веласкес въпреки колебливото си представяне от началото на сезона. Според „Мач Телеграф“ спадът във формата на бразилеца може да е свързан с възможен трансфер извън „Герена“.

Твърди се, че сериозен интерес към Бала има от Саудитска Арабия. Крилото може да последва бившия си съотборник Марин Петков в местното първенство, но да премине в друг клуб. Представители на футболиста вече са направили първоначални проучвания за личните условия, които би могъл да получи в Близкия изток.

Към Бала има интерес и от руски отбори. Възможността за трансфер в Израел, за която се говореше по-рано, вече е отпаднала по желание на самия футболист.

Ситуацията е важна за Левски, тъй като бразилецът все още не е приел предложението за подновяване на договора си. Настоящият му контракт изтича през следващото лято и зимният трансферен прозорец може да бъде един от последните шансове на „сините“ да получат сериозна сума за него.

Бала има само два гола през настоящата кампания. Той се разписа от пряк свободен удар срещу Университатя Крайова в европейските турнири и от дузпа при загубата с 2:4 от ЦСКА за Купата на България.

Въпреки скромната статистика Хулио Веласкес продължава да разчита на крилото. Испанският специалист цени неговата поливалентност, способността му да играе на няколко позиции в атака и активното му участие в пресата на отбора.

Към момента няма официално потвърждение за конкретна оферта, но бъдещето на Евертон Бала вероятно ще бъде сред водещите теми на „Герена“ преди зимния трансферен прозорец.

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