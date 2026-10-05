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Левски отваря заявките за билети за гостуването на НЕК Ниймеген

Левски отваря заявките за билети за гостуването на НЕК Ниймеген
БТА

Пропуските за сектора на „сините“ привърженици ще струват 32 евро, а регистрацията започва на 6 октомври

Левски информира своите привърженици, че на 6 октомври от 10:00 часа на клубния сайт ще бъде активирана формата за заявки за билети за гостуването на НЕК Ниймеген в Лига Европа.

Двубоят от втория кръг на основната фаза на турнира е на 15 октомври от 22:00 часа. Цената на билета за сектора на „сините“ фенове на стадион „Гофертстадион“ е 32 евро.

Заявки ще се приемат до 10:00 часа на 7 октомври. При регистрацията трябва да бъдат посочени три имена на латиница, дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл адрес и телефонен номер.

Една заявка от имейл адрес дава право на закупуването на един билет.

По изискване на организаторите всеки привърженик ще получи ваучер. Той трябва да бъде представен в деня на мача на специално обособения сборен пункт, откъдето фенът ще получи своя билет.

След изтичането на крайния срок Левски ще се свързва по имейл с регистрираните привърженици по реда на постъпване на заявките и до изчерпване на предоставената квота.

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