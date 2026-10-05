Левски отваря заявките за билети за гостуването на НЕК Ниймеген

Левски информира своите привърженици, че на 6 октомври от 10:00 часа на клубния сайт ще бъде активирана формата за заявки за билети за гостуването на НЕК Ниймеген в Лига Европа.

Двубоят от втория кръг на основната фаза на турнира е на 15 октомври от 22:00 часа. Цената на билета за сектора на „сините“ фенове на стадион „Гофертстадион“ е 32 евро.

Заявки ще се приемат до 10:00 часа на 7 октомври. При регистрацията трябва да бъдат посочени три имена на латиница, дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл адрес и телефонен номер.

Една заявка от имейл адрес дава право на закупуването на един билет.

По изискване на организаторите всеки привърженик ще получи ваучер. Той трябва да бъде представен в деня на мача на специално обособения сборен пункт, откъдето фенът ще получи своя билет.

След изтичането на крайния срок Левски ще се свързва по имейл с регистрираните привърженици по реда на постъпване на заявките и до изчерпване на предоставената квота.