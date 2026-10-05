Левски поздрави Хулио Веласкес за 45-ия му рожден ден

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес празнува своя 45-и рожден ден. По този повод „сините“ отправиха специално поздравление към испанския специалист в социалните мрежи.

Роденият в Саламанка Веласкес пое отбора през зимата на 2025 година. Под негово ръководство Левски прекъсна дългото чакане и отново стана шампион на България, а през настоящия сезон се завърна и в основната фаза на Лига Европа.

До момента испанецът е водил „сините“ в 83 мача, в които отборът е записал 49 победи, 20 равенства и 14 загуби.

„ПФК Левски пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и още много сбъднати „сини“ мечти“, написаха от клуба.