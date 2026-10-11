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Трайно контузен се завръща за Левски срещу Черно море

Трайно контузен се завръща за Левски срещу Черно море
БТА

Оливер Камдем не е играл от средата на месец юли и все още няма мач в Първа лига през сезона

Оливер Камдем се завърна в състава на Левски след тримесечно отсъствие. Треньорът на „сините“ Хулио Веласкес обяви групата за двубоя във Варна срещу Черно море от 11-ия кръг на първенството. Срещата на „Тича“ започва в 17:30 часа. Последният мач на Камдем беше в средата на месец юли при победата срещу Борац Баня Лука (4:0) в квалификациите на Шампионската лига.

Левски ще се опита да се върне на победния път във Варна след серия от три поредни мача без успех във всички турнири. В този период столичани загубиха дербито срещу ЦСКА за Суперкупата (2:4), направиха равенство като гост на Ботев Враца (0:0) в първенството и загубиха от РБ Залцбург (0:1) в Лига Европа.

Асен Митков и Мазир Сула остават извън сметките, както и все още възстановяващите се Акрам Бурас и Радослав Кирилов.

Групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре

 

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