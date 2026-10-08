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БФС насрочи Левски - Лудогорец за делничен ден

БФС насрочи Левски - Лудогорец за делничен ден
БФС

Отложеният двубой ще започне в 18:30 часа, а футболната централа обяви програмата за 15-ия и 16-ия кръг на Първа лига

Отложеният мач между Левски и Лудогорец от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18:30 часа, съобщиха от Българския футболен съюз.

Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на „сините“ в основната фаза на Лига Европа.

БФС, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха и часовете на двубоите от 15-ия и 16-ия кръг на шампионата.

Сред най-интересните срещи са варненското дерби между Спартак и Черно море на 21 ноември, както и сблъсъкът Ботев Пловдив - ЦСКА ден по-късно. Всички мачове ще бъдат излъчени по DIEMA SPORT.

Програмата за 15-ия кръг:

  • 20 ноември, 18:00 часа - Септември - Локомотив Пловдив

  • 21 ноември, 14:45 часа - Славия - Арда

  • 21 ноември, 17:15 часа - Спартак Варна - Черно море

  • 22 ноември, 13:00 часа - Ботев Враца - ЦСКА 1948

  • 22 ноември, 15:30 часа - Левски - Локомотив София

  • 22 ноември, 18:00 часа - Ботев Пловдив - ЦСКА

  • 23 ноември, 18:00 часа - Лудогорец - Дунав Русе

Програмата за 16-ия кръг:

  • 27 ноември, 18:00 часа - Локомотив София - Славия

  • 28 ноември, 12:45 часа - Локомотив Пловдив - Спартак Варна

  • 28 ноември, 15:15 часа - Ботев Враца - Лудогорец

  • 28 ноември, 17:45 часа - Черно море - Ботев Пловдив

  • 29 ноември, 12:30 часа - Арда - ЦСКА 1948

  • 29 ноември, 15:00 часа - Септември - Левски

  • 29 ноември, 17:30 часа - Дунав Русе - ЦСКА

Отложеният мач от десетия кръг между Левски и Лудогорец ще се проведе на 3 декември от 18:30 часа.

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