БФС насрочи Левски - Лудогорец за делничен ден
Отложеният двубой ще започне в 18:30 часа, а футболната централа обяви програмата за 15-ия и 16-ия кръг на Първа лига
Отложеният мач между Левски и Лудогорец от десетия кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18:30 часа, съобщиха от Българския футболен съюз.
Срещата първоначално беше насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на „сините“ в основната фаза на Лига Европа.
БФС, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп утвърдиха и часовете на двубоите от 15-ия и 16-ия кръг на шампионата.
Сред най-интересните срещи са варненското дерби между Спартак и Черно море на 21 ноември, както и сблъсъкът Ботев Пловдив - ЦСКА ден по-късно. Всички мачове ще бъдат излъчени по DIEMA SPORT.
Програмата за 15-ия кръг:
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20 ноември, 18:00 часа - Септември - Локомотив Пловдив
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21 ноември, 14:45 часа - Славия - Арда
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21 ноември, 17:15 часа - Спартак Варна - Черно море
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22 ноември, 13:00 часа - Ботев Враца - ЦСКА 1948
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22 ноември, 15:30 часа - Левски - Локомотив София
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22 ноември, 18:00 часа - Ботев Пловдив - ЦСКА
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23 ноември, 18:00 часа - Лудогорец - Дунав Русе
Програмата за 16-ия кръг:
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27 ноември, 18:00 часа - Локомотив София - Славия
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28 ноември, 12:45 часа - Локомотив Пловдив - Спартак Варна
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28 ноември, 15:15 часа - Ботев Враца - Лудогорец
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28 ноември, 17:45 часа - Черно море - Ботев Пловдив
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29 ноември, 12:30 часа - Арда - ЦСКА 1948
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29 ноември, 15:00 часа - Септември - Левски
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29 ноември, 17:30 часа - Дунав Русе - ЦСКА
Отложеният мач от десетия кръг между Левски и Лудогорец ще се проведе на 3 декември от 18:30 часа.