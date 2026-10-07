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ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол
БТА

„Червените" нямат проблеми с контузии преди подновяването на сезона

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на новия си старши треньор Маркус Гиздол за предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948. „Червеното" дерби от 11-ия кръг на Първа лига е в неделя (11 октомври) от 20:00 часа на стадион „Витоша" в Бистрица.

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В щаба на ЦСКА се надяват, че новият треньорски екип ще успее в кратки срокове да промени облика на отбора и да го направи по-агресивен и организиран на терена. Добрата новина е, че всички футболисти са в добро физическо състояние и ще бъдат на разположение на германския специалист.

Гиздол държи особено много на дисциплината, тактическата организация и бързото движение на топката. В началото на седмицата той беше представен в залата за пресконференции на обновения стадион „Българска армия", който съвсем скоро официално ще отвори врати. Заедно с него пристигат и двама помощници - Райнед Визмайер и Якоб Браун.

„Фокус върху неделя. Подготовката върви с пълна сила, а погледите вече са насочени към следващото предизвикателство", написаха от Борисовата градина.

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