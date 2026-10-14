Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България
БТА

БФС обяви арбитрите за всички мачове от турнира

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от втория кръг на турнира за Купата на България през сезон 2026/27.

Станимир Тренчев ще бъде главен арбитър на двубоя между Спартак Плевен и Левски. Срещата ще се играе в неделя, 18 октомври, от 18:00 часа в Ловеч.

Асистенти на Тренчев ще бъдат Георги Дойнов и Радослав Вутов, а четвърти съдия е Михаел Павлов. Съдийски наблюдател ще бъде Стефан Йорданов.

Никола Попов получи наряд за гостуването на актуалния носител на трофея ЦСКА срещу Несебър. Мачът е в неделя от 15:00 часа на стадиона в морския град.

На Попов ще помагат Мартин Венев и Йордан Петров, а Георги Иванов ще бъде четвърти съдия. Диян Вълков е назначен за съдийски наблюдател.

Кръгът започва в петък от 15:00 часа с двубоя между Нефтохимик и ЦСКА 1948. Главен арбитър ще бъде Димо Димов. Четири часа по-късно Янтра приема Локомотив Пловдив под ръководството на Георги Спасов.

В съботната програма Васил Минев ще свири Вихрен - Локомотив София, а Християна Гутева ще ръководи срещата Локомотив Горна Оряховица - Септември София. Геро Писков получи Рилски спортист - Дунав, а Божидар Тодоров - Пирин - Хебър.

Георги Новачев ще бъде главен съдия на Академик Свищов - Славия, докато Иво Иванов ще ръководи Марек - Черно море. Двубоят между Берое и Лудогорец е поверен на Георги Стоянов и започва в събота от 18:00 часа.

Неделната програма стартира в 12:00 часа с Черноморец Бургас - Ботев Пловдив, където главен арбитър ще бъде Кристиан Тодоров. Кристина Георгиева ще ръководи Фратрия - Ботев Враца, а Венцислав Митрев - Спартак Пловдив - Арда.

Последните две срещи от кръга са в понеделник. Петър Николов ще свири Добруджа - Монтана от 18:00 часа, а Любомир Вушовски ще ръководи Етър - Спартак Варна от 19:00 часа.

От Съдийската комисия уточниха, че си запазват правото да извършват промени в обявените назначения.

Още по темата

Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига

Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Левски научи първия си съперник за Купата на България

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

Купата на България излезе солено на ЦСКА

Купата на България излезе солено на ЦСКА

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК

Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК

Карагър и Рууни нападнаха Лисандро Мартинес за критиките към Юнайтед

Карагър и Рууни нападнаха Лисандро Мартинес за критиките към Юнайтед

Водещи

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

  • Преди 2 минути
Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

  • Преди 4 минути
Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

  • Преди 7 минути
Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

  • Преди 16 минути
България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

  • Преди 18 минути
НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

  • Преди 31 минути
Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

  • Преди 35 минути
След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

  • Преди 37 минути
Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

  • Преди 48 минути
Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

  • Преди 56 минути
Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи