Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от втория кръг на турнира за Купата на България през сезон 2026/27.

Станимир Тренчев ще бъде главен арбитър на двубоя между Спартак Плевен и Левски. Срещата ще се играе в неделя, 18 октомври, от 18:00 часа в Ловеч.

Асистенти на Тренчев ще бъдат Георги Дойнов и Радослав Вутов, а четвърти съдия е Михаел Павлов. Съдийски наблюдател ще бъде Стефан Йорданов.

Никола Попов получи наряд за гостуването на актуалния носител на трофея ЦСКА срещу Несебър. Мачът е в неделя от 15:00 часа на стадиона в морския град.

На Попов ще помагат Мартин Венев и Йордан Петров, а Георги Иванов ще бъде четвърти съдия. Диян Вълков е назначен за съдийски наблюдател.

Кръгът започва в петък от 15:00 часа с двубоя между Нефтохимик и ЦСКА 1948. Главен арбитър ще бъде Димо Димов. Четири часа по-късно Янтра приема Локомотив Пловдив под ръководството на Георги Спасов.

В съботната програма Васил Минев ще свири Вихрен - Локомотив София, а Християна Гутева ще ръководи срещата Локомотив Горна Оряховица - Септември София. Геро Писков получи Рилски спортист - Дунав, а Божидар Тодоров - Пирин - Хебър.

Георги Новачев ще бъде главен съдия на Академик Свищов - Славия, докато Иво Иванов ще ръководи Марек - Черно море. Двубоят между Берое и Лудогорец е поверен на Георги Стоянов и започва в събота от 18:00 часа.

Неделната програма стартира в 12:00 часа с Черноморец Бургас - Ботев Пловдив, където главен арбитър ще бъде Кристиан Тодоров. Кристина Георгиева ще ръководи Фратрия - Ботев Враца, а Венцислав Митрев - Спартак Пловдив - Арда.

Последните две срещи от кръга са в понеделник. Петър Николов ще свири Добруджа - Монтана от 18:00 часа, а Любомир Вушовски ще ръководи Етър - Спартак Варна от 19:00 часа.

От Съдийската комисия уточниха, че си запазват правото да извършват промени в обявените назначения.