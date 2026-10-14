Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България
БФС обяви арбитрите за всички мачове от турнира
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от втория кръг на турнира за Купата на България през сезон 2026/27.
Станимир Тренчев ще бъде главен арбитър на двубоя между Спартак Плевен и Левски. Срещата ще се играе в неделя, 18 октомври, от 18:00 часа в Ловеч.
Асистенти на Тренчев ще бъдат Георги Дойнов и Радослав Вутов, а четвърти съдия е Михаел Павлов. Съдийски наблюдател ще бъде Стефан Йорданов.
Никола Попов получи наряд за гостуването на актуалния носител на трофея ЦСКА срещу Несебър. Мачът е в неделя от 15:00 часа на стадиона в морския град.
На Попов ще помагат Мартин Венев и Йордан Петров, а Георги Иванов ще бъде четвърти съдия. Диян Вълков е назначен за съдийски наблюдател.
Кръгът започва в петък от 15:00 часа с двубоя между Нефтохимик и ЦСКА 1948. Главен арбитър ще бъде Димо Димов. Четири часа по-късно Янтра приема Локомотив Пловдив под ръководството на Георги Спасов.
В съботната програма Васил Минев ще свири Вихрен - Локомотив София, а Християна Гутева ще ръководи срещата Локомотив Горна Оряховица - Септември София. Геро Писков получи Рилски спортист - Дунав, а Божидар Тодоров - Пирин - Хебър.
Георги Новачев ще бъде главен съдия на Академик Свищов - Славия, докато Иво Иванов ще ръководи Марек - Черно море. Двубоят между Берое и Лудогорец е поверен на Георги Стоянов и започва в събота от 18:00 часа.
Неделната програма стартира в 12:00 часа с Черноморец Бургас - Ботев Пловдив, където главен арбитър ще бъде Кристиан Тодоров. Кристина Георгиева ще ръководи Фратрия - Ботев Враца, а Венцислав Митрев - Спартак Пловдив - Арда.
Последните две срещи от кръга са в понеделник. Петър Николов ще свири Добруджа - Монтана от 18:00 часа, а Любомир Вушовски ще ръководи Етър - Спартак Варна от 19:00 часа.
От Съдийската комисия уточниха, че си запазват правото да извършват промени в обявените назначения.