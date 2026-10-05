Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига

Българският футболен съюз утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на Купата на България. Тя е съгласувана с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп.

Носителят на трофея ЦСКА ще започне защитата му с гостуване на Несебър на 18 октомври от 15:00 часа.

Левски ще играе срещу Спартак Плевен същия ден от 18:00 часа, а Лудогорец гостува на Берое на 17 октомври от 18:00 часа.

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Нефтохимик в Бургас на 16 октомври от 15:00 часа.

Пълната програма:

16 октомври

15:00 часа: Нефтохимик - ЦСКА 1948

19:00 часа: Янтра - Локомотив Пловдив

17 октомври

12:00 часа: Вихрен - Локомотив София

15:00 часа: Локомотив Горна Оряховица - Септември

15:00 часа: Рилски спортист - Дунав

15:00 часа: Пирин - Хебър

15:00 часа: Академик Свищов - Славия

15:00 часа: Марек - Черно море

18:00 часа: Берое - Лудогорец

18 октомври

12:00 часа: Черноморец - Ботев Пловдив

15:00 часа: Несебър - ЦСКА

15:00 часа: Фратрия - Ботев Враца

15:00 часа: Спартак Пловдив - Арда

18:00 часа: Спартак Плевен - Левски

19 октомври