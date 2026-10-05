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Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига

Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига
Facebook/Купа на България

Двубоите от първия кръг на финалната фаза ще се проведат между 16 и 19 октомври

Българският футболен съюз утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на Купата на България. Тя е съгласувана с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп.

Носителят на трофея ЦСКА ще започне защитата му с гостуване на Несебър на 18 октомври от 15:00 часа.

Левски ще играе срещу Спартак Плевен същия ден от 18:00 часа, а Лудогорец гостува на Берое на 17 октомври от 18:00 часа.

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Нефтохимик в Бургас на 16 октомври от 15:00 часа.

Пълната програма:

16 октомври

  • 15:00 часа: Нефтохимик - ЦСКА 1948

  • 19:00 часа: Янтра - Локомотив Пловдив

17 октомври

  • 12:00 часа: Вихрен - Локомотив София

  • 15:00 часа: Локомотив Горна Оряховица - Септември

  • 15:00 часа: Рилски спортист - Дунав

  • 15:00 часа: Пирин - Хебър

  • 15:00 часа: Академик Свищов - Славия

  • 15:00 часа: Марек - Черно море

  • 18:00 часа: Берое - Лудогорец

18 октомври

  • 12:00 часа: Черноморец - Ботев Пловдив

  • 15:00 часа: Несебър - ЦСКА

  • 15:00 часа: Фратрия - Ботев Враца

  • 15:00 часа: Спартак Пловдив - Арда

  • 18:00 часа: Спартак Плевен - Левски

19 октомври

  • 18:00 часа: Добруджа - Монтана

  • 19:00 часа: Етър - Спартак Варна

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