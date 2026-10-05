Обявиха програмата за Купата на България: Кога играят отборите от Първа лига
Двубоите от първия кръг на финалната фаза ще се проведат между 16 и 19 октомври
Българският футболен съюз утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на Купата на България. Тя е съгласувана с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп.
Носителят на трофея ЦСКА ще започне защитата му с гостуване на Несебър на 18 октомври от 15:00 часа.
Левски ще играе срещу Спартак Плевен същия ден от 18:00 часа, а Лудогорец гостува на Берое на 17 октомври от 18:00 часа.
ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Нефтохимик в Бургас на 16 октомври от 15:00 часа.
Пълната програма:
16 октомври
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15:00 часа: Нефтохимик - ЦСКА 1948
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19:00 часа: Янтра - Локомотив Пловдив
17 октомври
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12:00 часа: Вихрен - Локомотив София
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15:00 часа: Локомотив Горна Оряховица - Септември
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15:00 часа: Рилски спортист - Дунав
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15:00 часа: Пирин - Хебър
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15:00 часа: Академик Свищов - Славия
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15:00 часа: Марек - Черно море
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18:00 часа: Берое - Лудогорец
18 октомври
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12:00 часа: Черноморец - Ботев Пловдив
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15:00 часа: Несебър - ЦСКА
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15:00 часа: Фратрия - Ботев Враца
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15:00 часа: Спартак Пловдив - Арда
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18:00 часа: Спартак Плевен - Левски
19 октомври
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18:00 часа: Добруджа - Монтана
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19:00 часа: Етър - Спартак Варна