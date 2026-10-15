Милан разгроми Залцбург с хеттрик на 19-годишен талант, бъдещи съперници на Левски с важни резултати

Милан разгроми Залцбург с 4:0 като гост във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Италианският гранд не остави шансове на австрийците, които победиха Левски с 1:0 в София на старта на турнира. "Росонерите" също са сред съперниците на "сините", като ще гостуват в България през януари 2027 година.

Големият герой за отбора на Рубен Аморим беше 19-годишният италиански нападател Алфаджо Сисе, който реализира хеттрик. Младокът откри резултата в 15-ата минута, удвои в 32-рата, а малко след почивката, в 49-ата минута, оформи третото си попадение. Португалският национал Гонсало Рамош довърши домакините с гол в 72-рата минута. В края на срещата Филипо Терачано получи червен картон.

В един от най-интересните двубои за вечерта Олимпик Лион победи Кристъл Палас с 3:2. Корентен Толисо и Ернест Нуама дадоха комфортен аванс на французите преди почивката, но Йереми Пино върна интригата. Павел Шулц се разписа за 3:1, а Дайчи Камада оформи крайния резултат.

Друг бъдещ съперник на Левски - норвежкият Лилестрьом, завърши 1:1 при гостуването си на Спарта Прага. Жозимар Алкосер даде преднина на чехите, но Томас Олсен донесе точката на гостите с попадение в добавеното време.

Английският Съндърланд, който също предстои да се изправи срещу "сините", постигна драматична победа с 2:1 като гост на португалския Тореензе. Домакините поведоха чрез Волней в 37-ата минута, но Жул Аока изравни след почивката, а Ноа Садики донесе успеха на англичаните в добавеното време.

Байер Леверкузен също постигна убедителна победа, след като разгроми Лех Познан като гост. Сред голмайсторите за германците бяха Патрик Шик, Малик Тилман и Ибрахим Маза.

АЗ Алкмаар, който елиминира Левски в плейофите на Лигата на конференциите през миналия сезон, победи Апоел Беер Шева с 2:1. Пеер Копмайнерс и Мекс Меердинк се разписаха за нидерландците, а Аманквах Форсон беше точен за израелския тим.

Кипърският Омония постигна класическа победа с 3:0 при гостуването си на словенския Целие. Джейдън Монтнор, Муамер Танкович и Сену Кулибали отбелязаха попаденията за гостите.