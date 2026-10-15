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Левски определи групата за НЕК, Серафимов се завръща

Левски определи групата за НЕК, Серафимов се завръща
БТА

Хулио Веласкес избра 21 футболисти за мача в Ниймеген

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 21 футболисти за гостуването на НЕК Ниймеген от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Двубоят ще се играе днес, 15 октомври, от 22:00 часа на стадион „Гофертстадион“.

Добрата новина за „сините“ е завръщането на Никола Серафимов. Националът на Република Северна Македония се възстанови от контузията си и отново е на разположение на испанския специалист.

Сред избраниците на Веласкес е и Мазир Сула. Полузащитникът пропусна победата с 2:0 при гостуването на Черно море преди четири дни, но вече може да се включи в европейския двубой.

Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов остават извън сметките, тъй като не са картотекирани за основната фаза на Лига Европа.

В групата не попаднаха също Асен Митков и Акрам Бурас.

Групата на Левски:

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Евертон Бала, Мазир Сула, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.

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