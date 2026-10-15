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Ниската земя е прокълнато място за Левски

Ниската земя е прокълнато място за Левски
БТА

„Сините" могат да пренапишат историята, ако не загубят от НЕК Наймеген

Левски подновява европейския си поход с гостуване на НЕК Наймеген, втори кръг от мачове в основната фаза на Лига Европа. И двата отбора загубиха първите си срещи - „сините" от Ред Бул Залцбург (0:1), а НЕК от Ювентус с катастрофалното 0:5. На хартия, българският шампион има перфектна възможност да спечели първи точки в турнира, но историята предупреждава, че това няма да е лесна задача.

Седем отсъстващи футболисти за НЕК срещу Левски

Предстоящият двубой е седмото гостуване на Левски срещу нидерландски съперник в европейските клубни турнири. До момента статистиката е категорична - 6 мача и 6 поражения. 

От Спарта Ротердам до АЗ Алкмаар

Първото гостуване на Левски в Нидерландия е през септември 1971 г., когато българският тим се изправя срещу Спарта Ротердам в турнира за Купата на носителите на купи (КНК). Домакините печелят с 2:0 и поставят началото на серията от неуспешни визити.

През сезон 1975/76 идва първият от двата сблъсъка с Аякс. На 26 ноември 1975 г. Левски губи в Амстердам с 1:2, но резултатът оставя отворена вратата за един от най-запомнящите се европейски вечери в историята на клуба. Две години по-късно двата отбора отново се срещат в турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ). На 2 ноември 1977 г. Аякс отново печели с 2:1 на собствен терен.

Следващото гостуване се оказва значително по-тежко. На 4 ноември 1980 г. Левски отстъпва с 0:5 на АЗ Алкмаар в турнира за Купата на УЕФА. След дълга пауза българският тим се завръща в Нидерландия през декември 2005 г. за среща с Хееренвеен, завършила 2:1 за домакините.

Последната визита преди предстоящия мач с НЕК Наймеген е на 28 август 2025 г. Тогава АЗ Алкмаар побеждава Левски с 4:1 в реванша от квалификациите на Лигата на конференциите. Така негативната статистика на „сините“ на нидерландска земя се запазва на 100%.

Подвигът срещу Аякс остава незабравим

Все пак Левски има и своята положителна връзка с клубовете от Ниската земя и по-специално с Аякс. През първата половина на 70-те години амстердамският гранд е №1 в в европейския футбол с трите си последователи победи за КЕШ (1970/71, 1971/72, 1972/73).

През сезон 1975/76 се пада срещу Левски в третия кръг за Купата на УЕФА. Въпреки загубата с 1:2 в първия мач, „сините“ успяват да изравнят общия резултат на реванша в София. Двубоят на 10 декември 1975 г. завършва 2:1 за Левски, а българският отбор печели последвалите дузпи и елиминира именития си съперник.

НЕК Наймеген е най-добрият шанс на Левски

За „сините“ залогът е не само свързан с представянето им в европейския турнир, но и с възможността да сложат край на неприятната традиция. След шест загуби от шест визити в Нидерландия всяка положителна развръзка би имала допълнителна историческа стойност.

НЕК Наймеген не е от традиционните сили в Ниската земя, въпреки че през миналия сезон игра финал за Купата на страната и завърши на трето място в Ередивизие. Това даде възможност на клуба да играе в Европа за първи път от 2008/09 година, което означава, че опитът е на страната на Левски.

Съперникът на Левски се намира и в лоша момента форма - няма победа в последните си шест официални мача, а за последно постигна такава в края на август. Всичко това означава, че „сините" имат всички предпоставки да прекъснат негативната серия в Нидерландия, а защо не и да запишат първата си победа.

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