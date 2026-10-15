Фенове на Левски заляха Ниймеген преди битката с НЕК

Привържениците на Левски създадоха сериозно присъствие в Ниймеген преди първото гостуване на „сините“ в основната фаза на Лига Европа.

Желаещите да наблюдават двубоя с НЕК са значително повече от възможностите на „Гоферщадион“. В сектора за гости има около 550 места, а на Левски са предоставени и близо 200 билета от по-висока ценова категория.

Въпреки ограничения брой пропуски много привърженици на столичния клуб пристигнаха в Нидерландия без билети за срещата. Те ще подкрепят отбора в града, макар да няма да могат да влязат на стадиона.

Домакините са обособили специална зона, в която феновете на Левски да се съберат преди организираното придвижване към съоръжението.

Очаква се „Гоферщадион“ да бъде пълен до краен предел. Интересът сред местните привърженици също е огромен, тъй като НЕК Ниймеген участва в основната фаза на европейски клубен турнир за първи път от 18 години.

Многобройната публика на Левски ще опита да даде допълнителен импулс на футболистите на Хулио Веласкес в първото им европейско гостуване от същинската фаза на турнира.