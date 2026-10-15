Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Фенове на Левски заляха Ниймеген преди битката с НЕК

Фенове на Левски заляха Ниймеген преди битката с НЕК
БТА

Стотици привърженици останаха без билети за гостуването в Лига Европа

Привържениците на Левски създадоха сериозно присъствие в Ниймеген преди първото гостуване на „сините“ в основната фаза на Лига Европа.

Желаещите да наблюдават двубоя с НЕК са значително повече от възможностите на „Гоферщадион“. В сектора за гости има около 550 места, а на Левски са предоставени и близо 200 билета от по-висока ценова категория.

Въпреки ограничения брой пропуски много привърженици на столичния клуб пристигнаха в Нидерландия без билети за срещата. Те ще подкрепят отбора в града, макар да няма да могат да влязат на стадиона.

Домакините са обособили специална зона, в която феновете на Левски да се съберат преди организираното придвижване към съоръжението.

Очаква се „Гоферщадион“ да бъде пълен до краен предел. Интересът сред местните привърженици също е огромен, тъй като НЕК Ниймеген участва в основната фаза на европейски клубен турнир за първи път от 18 години.

Многобройната публика на Левски ще опита да даде допълнителен импулс на футболистите на Хулио Веласкес в първото им европейско гостуване от същинската фаза на турнира.

Още по темата

Левски определи групата за НЕК, Серафимов се завръща

Левски определи групата за НЕК, Серафимов се завръща

Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

Веласкес: НЕК Наймеген играе тотален футбол, но Левски ще остане верен на стила си

В Нидерландия се уплашиха от Левски

В Нидерландия се уплашиха от Левски

Скандал разтърси НЕК преди мача с Левски

Скандал разтърси НЕК преди мача с Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Швьонтек продължи уверено към четвъртфиналите в Ухан

Швьонтек продължи уверено към четвъртфиналите в Ухан

Водещи

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

Ангел Найденов: Член 4 на НАТО трябва да доведе до конкретни мерки за сигурност в Черно море

  • Преди 13 минути
Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

Хакан Фидан: Имаме план за изваждането на Черно море от войната

  • Преди 14 минути
Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

Хаас избра лидера във Формула 2 за партньор на Оли Берман

  • Преди 15 минути
Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Протест срещу реакцията на властта за кризата в Черно море започна в София

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

Турция ще проведе по-рано избори, за да може Ердоган отново да се кандидатира

  • Преди 31 минути
На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

На живо: ЦСКА - Монако (Съставите)

  • Преди 32 минути
Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

Бенямин Нетаняху призна за разговор със сирийския президент

  • Преди 45 минути
Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Разследват убийство след смъртта на мъж, открит в асансьор на метростанция "Жолио Кюри"

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

Бербатов предупреди Монако: ЦСКА е опасен съперник

  • Преди 48 минути
Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

Украйна прие спешни закони на ЕС и МВФ за отключване на помощи за милиарди

  • Преди 1 час
Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

Правната комисия одобри на второ четене наказанията за нарушаване на санкциите на ЕС

  • Преди 1 час
Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

Кузманов взе сет на нула, но допусна обрат срещу Джумхур

  • Преди 1 час
България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

  • Преди 1 час
Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

  • Преди 1 час
Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

Тръмп: Екзекуцията на стрелеца от Форт Худ няма да се излъчва на живо

  • Преди 1 час