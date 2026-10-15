По коя телевизия да гледаме НЕК Ниймеген - Левски в Лига Европа?

Двубоят е важен за Левски, които ще търсят първите си точки след домакинската загуба с 0:1 от Залцбург на старта. Тимът на Хулио Веласкес има възможност да се реваншира за поражението в София, но този път предизвикателството е на нидерландска земя.

НЕК също започна участието си със загуба. Нидерландският отбор отстъпи с 0:5 на Ювентус и ще търси първи точки пред собствена публика. Така и двата състава влизат в срещата с амбицията да дадат нова посока на европейската си кампания.

На живо: НЕК - Левски (съставите)

Срещата е тази вечер, 15 октомври, от 22:00 часа българско време на стадион „Гоферщадион“ в Ниймеген и ще бъде предавана пряко по MAX Sport 3.

Студийната програма по канала започва в 21:30 часа, половин час преди първия съдийски сигнал. Зрителите ще могат да проследят и студиото след края на двубоя.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес очаква съперник с агресивен стил на игра. Испанският специалист определи футбола на НЕК като „тотален“, а за „сините“ предстои изпитание както срещу домакините на терена, така и пред шумната публика на стадиона.