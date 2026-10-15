На живо: НЕК - Левски (състави)

Левски гостува на нидерландския НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се проведе тази вечер от 22:00 часа българско време на стадион "Гофертстадион", а главен съдия на срещата ще бъде азербайджанецът Алияр Агаев.

"Сините", водени от Хулио Веласкес, ще се опитат да спечелят първите си точки в надпреварата, след като в откриващия кръг допуснаха минимално поражение с 0:1 от австрийския Залцбург на Националния стадион "Васил Левски". НЕК също започна участието си със загуба, което прави срещата важна и за двата отбора.

Столичният тим пристига в Нидерландия след победа с 2:0 като гост на Черно море в първенството. Левски заема първото място във временното класиране на Първа лига с 28 точки от 10 изиграни срещи и ще се стреми да пренесе доброто си представяне от родния шампионат и на европейската сцена.

Домакините, водени от Дик Шройдер, ще разчитат на подкрепата на своите привърженици. Двата отбора нямат предишен официален мач помежду си, а срещата в Ниймеген ще бъде първият им сблъсък в европейските клубни турнири.

НЕК Ниймеген: Гонсало Кретас, Габриел Брас, Пер Схюрс, Девърон Фонвил, Кевин Керс, Дарко Неяшмич, Ное Льобретон, Клемент Бишоф, Тярон Чери (капитан), Душан Тадич, Брайън Линсен.

Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Кристиян Димитров (капитан), Алдаир, Сержиньо, Марко Груич, Мехди Мубарик, Евертон Бала, Рейналдо, Мазир Сула.