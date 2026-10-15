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На живо: НЕК - Левски (състави)

На живо: НЕК - Левски (състави)
БТА

Ето какво избраха двата треньора

Левски гостува на нидерландския НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се проведе тази вечер от 22:00 часа българско време на стадион "Гофертстадион", а главен съдия на срещата ще бъде азербайджанецът Алияр Агаев.

"Сините", водени от Хулио Веласкес, ще се опитат да спечелят първите си точки в надпреварата, след като в откриващия кръг допуснаха минимално поражение с 0:1 от австрийския Залцбург на Националния стадион "Васил Левски". НЕК също започна участието си със загуба, което прави срещата важна и за двата отбора.

Столичният тим пристига в Нидерландия след победа с 2:0 като гост на Черно море в първенството. Левски заема първото място във временното класиране на Първа лига с 28 точки от 10 изиграни срещи и ще се стреми да пренесе доброто си представяне от родния шампионат и на европейската сцена.

Домакините, водени от Дик Шройдер, ще разчитат на подкрепата на своите привърженици. Двата отбора нямат предишен официален мач помежду си, а срещата в Ниймеген ще бъде първият им сблъсък в европейските клубни турнири.

НЕК Ниймеген: Гонсало Кретас, Габриел Брас, Пер Схюрс, Девърон Фонвил, Кевин Керс, Дарко Неяшмич, Ное Льобретон, Клемент Бишоф, Тярон Чери (капитан), Душан Тадич, Брайън Линсен.

Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун, Кристиян Димитров (капитан), Алдаир, Сержиньо, Марко Груич, Мехди Мубарик, Евертон Бала, Рейналдо, Мазир Сула.

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