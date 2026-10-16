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Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини
pixabay

Лични лекари предупреждават, че интересът към ваксинацията расте всяка година

Само 70 000 противогрипни ваксини се очаква да достигнат до аптечната мрежа в България при заявени 180 000 дози. Недостигът създава затруднения за желаещите да се имунизират, а част от българите вече търсят възможности за ваксинация в съседна Гърция.

Междувременно лични лекари предупреждават, че интересът към противогрипната имунизация нараства всяка година.  

"Недостигът на противогрипни ваксини у нас се превръща в проблем за хората, които искат да се предпазят преди началото на активния грипен сезон. Очаква се до аптеките да бъдат доставени едва 70 000 дози при заявени 180 000", съобщи БТВ.

Разликата между заявените количества и очакваните доставки означава, че много желаещи може да срещнат затруднения при намирането на ваксина. Ситуацията е особено притеснителна за хората, които попадат в рисковите групи и искат да предприемат навременни мерки срещу сезонния грип.  

Заради недостига някои българи вече пътуват до Гърция, където имат възможност да се ваксинират директно в аптека.

При ограничени количества ваксини приоритет ще имат възрастните хора над 65 години, пациентите с хронични заболявания и децата с хронични заболявания.  Тези групи са сред по-уязвимите към усложнения при грипни инфекции. Затова лекарите насърчават хората с повишен риск да обсъдят с медицински специалист възможностите за профилактика и подходящото време за имунизация.  

Недостигът обаче може да затрудни и останалите граждани, които желаят да се ваксинират. При ограничени доставки намирането на необходимия препарат може да се окаже предизвикателство, особено с наближаването на грипния сезон.  Личните лекари предупреждават, че интересът към противогрипните ваксини се увеличава всяка година. Това поставя въпроса дали наличните количества ще бъдат достатъчни, за да удовлетворят търсенето.  

Според лекарите все още има време за подготовка преди очакваното увеличаване на случаите на грип през декември и януари. 

Подготовката за грипния сезон включва както ваксинацията, така и спазването на основни здравни препоръки. Имунизацията е една от мерките за намаляване на риска от заболяване и тежко протичане на инфекцията, но не осигурява абсолютна защита.  Затова специалистите съветват хората да не пренебрегват и останалите начини за предпазване, особено в периодите на повишено разпространение на респираторни инфекции. 

Освен ваксинацията лекарите препоръчват няколко основни мерки, които могат да помогнат за ограничаване на риска от заразяване. 

Сред тях са редовното проветряване на помещенията, поддържането на добра лична хигиена и избягването на близък контакт с хора, които имат симптоми на респираторна инфекция. Здравословното хранене, достатъчният сън и физическата активност също са част от грижата за общото здравословно състояние. При поява на симптоми е препоръчително да се потърси медицински съвет, особено когато става въпрос за възрастни хора, деца или пациенти с хронични заболявания.  

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