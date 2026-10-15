Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Противогрипната ваксина Influvac няма да бъде достъпна в аптечната мрежа в България през сезон 2026/2027 г. Причината е намаляване на очакваните доставки от производителя, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз (БФС).

От съсловната организация уточняват, че са получили официално уведомление от VIATRIS ЕООД – притежател на разрешението за употреба на ваксината. Според информацията производителят ще осигури по-малки количества от първоначално предвидените.

Заради ограничения брой дози всички доставки на Influvac за България ще бъдат насочени към националните програми за противогрипна имунизация. Това означава, че ваксината няма да се предлага за свободна продажба в аптеките.

Защо се стигна до недостиг на ваксини?

От VIATRIS обясняват, че производството е затруднено от няколко фактора, сред които промени в състава на противогрипните ваксини за настоящия сезон и забавени доставки на важни производствени материали.

По информация на компанията производственият партньор Abbott е съобщил, че едновременната актуализация на трите грипни щама, препоръчани от Световната здравна организация за сезон 2026/2027 г., е повлияла върху производствения процес.

Допълнителни затруднения са възникнали заради недостиг на критични материали, необходими за производството и стандартизирането на ваксиналните щамове.

През септември производителят е уведомил и за нови забавяния, свързани с процесите по пълнене и опаковане на ваксините.

От компанията изрично подчертават, че проблемите с доставките не са свързани с качеството, безопасността или ефикасността на Influvac.

Проблемът не засяга само България

Производствените затруднения оказват влияние върху доставките на противогрипни ваксини и в други държави.

Според VIATRIS обаче наличностите и сроковете могат да се различават на отделните пазари в зависимост от предварителното планиране, регулаторните изисквания и търсенето.

Това означава, че недостигът не е ограничен единствено до българския пазар.

Очакват се 70 000 дози Vaxigrip през ноември

На този етап единствената противогрипна ваксина, за която се предвиждат доставки по график за свободна продажба в аптеките, е Vaxigrip.

Очакваното количество е 70 000 дози, определено въз основа на данните за потреблението през предходни сезони.

Според обявения график ваксините трябва да бъдат налични в аптечната мрежа между 9 и 13 ноември.

Тези количества са предназначени за свободния аптечен пазар и са отделни от доставките по двете национални програми – за ваксинопрофилактика на сезонния грип и пневмококовите инфекции за периода 2023–2026 г. и за противогрипна имунизация на деца през 2026–2030 г.

Ограничените наличности създават притеснения за достъпа до противогрипна ваксинация през настоящия сезон, особено сред хората, които разчитат да закупят ваксината самостоятелно от аптека.