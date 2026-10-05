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Министър Ивкова: Инжекционните ваксини ще са в кабинетите на лекарите до края на месеца

Министър Ивкова: Инжекционните ваксини ще са в кабинетите на лекарите до края на месеца

Назалните - до края на седмицата, заяви здравният министър

Назалните ваксини срещу грип се очаква да бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, след което ще може да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова.

Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче ще се забави. Очакванията са те да пристигнат към края на октомври.

По думите на здравния министър причината е свързана с производствения процес и по-късното определяне на грипния щам, срещу който са разработени ваксините за настоящия сезон.

„По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано или всъщност навреме да разработят ваксините“, обясни Ивкова.

Тя уточни, че затрудненията с доставките не засягат единствено България, а се наблюдават в цялото Северно полукълбо.

Въпреки забавянето здравният министър увери, че националната имунизационна програма ще може да бъде изпълнена. Сроковете обаче ще зависят от доставките на производителите.

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