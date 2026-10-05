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Назалните ваксини срещу грип вече са у нас, инжекционните се бавят

Назалните ваксини срещу грип вече са у нас, инжекционните се бавят

В момента те се разпределят в страната, като имунизациите започват на 5 октомври

Назалните противогрипни ваксини за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19 вече са доставени в България. В момента те се разпределят в страната, като имунизациите започват на 5 октомври.

Същевременно се очаква забавяне при доставките на инжекционните ваксини срещу сезонен грип заради производствени затруднения. Това ще засегне както количествата, предназначени за националните програми, така и ваксините за свободна продажба в аптечната мрежа.

За имунизацията на деца срещу грип са осигурени общо 75 000 дози назални ваксини. От тях 47 504 са предназначени за Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026–2030 г., а останалите ще бъдат разпространени чрез аптеките. Ваксините вече се разпределят към лечебните заведения и аптечната мрежа.

В страната са пристигнали и 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу COVID-19, насочена към варианта XFG. Сред доставените количества има и ваксини, подходящи за деца на възраст от 6 месеца.

Имунизацията срещу COVID-19 ще бъде безплатна и ще се извършва в кабинети на регионалните здравни инспекции и в определени лечебни заведения. Информация за местата, на които желаещите могат да се ваксинират, ще бъде публикувана на сайтовете на съответните РЗИ.

Приоритет ще имат хората с по-висок риск от тежко протичане на инфекцията. Ваксина обаче ще може да получи и всеки друг желаещ, стига препаратът да е разрешен за съответната възрастова група.

Защо се бавят инжекционните противогрипни ваксини?

Министерството на здравеопазването е било уведомено на 29 септември за очакваното забавяне. Причината е свързана с промени в състава на противогрипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027, които са довели до по-късен старт на производството.

Съгласно препоръките на Световната здравна организация в препаратите са включени три нови ваксинални щама, като щамът на грипния вирус тип B е бил определен на по-късен етап.

Към производствените затруднения се добавя и увеличеното търсене на противогрипни ваксини в световен мащаб. Подобни проблеми с доставките има и в други страни от Европейския съюз, както и в Северна Америка и Азия.

Първите количества инжекционни противогрипни ваксини се очакват в България в края на октомври. Те ще бъдат насочени към изпълнителите на националните програми. Министерството на здравеопазването ще предоставя допълнителна информация за следващите доставки и възможностите за имунизация.

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