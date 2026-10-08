Ваксините са поставени, но ги няма в "еЗдраве": Омбудсманът настоява за промяна

Родители са принудени да доказват вече поставени ваксини на децата си, когато информацията за тях липсва в електронното здравно досие. Проблемът може да създаде пречки при записването в детска градина или ясла, предупреждава омбудсманът Велислава Делчева.

Тя е изпратила препоръка до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов с настояване да бъде намалена административната тежест за семействата.

Поводът е жалба от майка, която установила, че в електронното здравно досие на дъщеря ѝ в приложението "еЗдраве" фигурира единствено последната поставена ваксина, а информацията за останалите имунизации липсва.

Проблемът възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От заведението отказали да приемат медицински документ на хартия и настояли всички имунизации да бъдат отразени в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Според разясненията на Министерството на здравеопазването, когато в електронното досие липсват данни, родителят трябва да подаде заявление-декларация до съответната регионална здравна инспекция и да представи официален медицински документ за извършената имунизация.

Едва след проверка и потвърждаване на информацията данните могат да бъдат добавени в електронната система.

Омбудсманът определя тази процедура като неоправдана административна тежест, която създава допълнителни затруднения и притеснения за родителите.

Проверката на институцията е установила, че информацията за поставените ваксини вече се съдържа в системата на НЗОК, тъй като медицинските специалисти отчитат извършените имунизации пред здравната каса.

Това поставя въпроса защо семействата трябва повторно да доказват обстоятелства, за които държавните институции вече разполагат с данни.

Делчева предлага да бъде обсъдена възможността липсващата информация да се прехвърля служебно от НЗОК към НЗИС или да се допълва по искане на родителите, без да се налага те да преминават през допълнителни административни процедури.

Според обществения защитник забавянето или непознаването на действащия ред може да засегне правата на децата, включително достъпа им до предучилищно образование.

Омбудсманът настоява пропуските в електронните системи да не се превръщат в пречка пред приема в детски градини и ясли, когато необходимите имунизации са извършени и информацията за тях вече е налична в здравната каса.