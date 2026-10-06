Новини
Търси
Подкаст
Общество

Нов модул в еЗдраве показва всичко за денталните прегледи и лечението

Нов модул в еЗдраве показва всичко за денталните прегледи и лечението
pixabay

Пациентите могат да проследят състоянието на всеки зъб и историята на лечението си

Данните от прегледите при зъболекар вече са достъпни в електронното здравно досие, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Чрез новия модул „Дентални прегледи“ пациентите могат да проследят състоянието на всеки свой зъб и извършеното до момента лечение. Информацията е налична в приложението еЗдраве, както и в уеб версията на електронното здравно досие, като включва данните, въведени от стоматолозите в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

За да използват функционалността на мобилния си телефон, потребителите трябва да актуализират приложението до версия 2026.9.30.

В раздела „Вашият зъбен статус“ пациентите могат да видят схема на всички свои зъби – както постоянните, така и млечните. При натискане върху конкретен зъб се показват информацията за извършените прегледи и описаното лечение.

Информацията се актуализира автоматично след всеки преглед, който зъболекарят е въвел в НЗИС. Данните от предишни посещения се съхраняват, което позволява проследяване на историята на лечението.

За всеки преглед се създава документ, в който са описани състоянието на зъбите, проведеното лечение и приложените документи. Посочени са също зъболекарят и лечебното заведение, в което е извършен прегледът, началният и крайният му час, както и начинът на финансиране. В документите за лечение са отразени извършените манипулации и зъбите, за които се отнасят.

Модулът предоставя достъп до цялата информация, въведена от зъболекарите за пациента в НЗИС. Проследяването на денталните прегледи е сред функционалностите, които потребителите най-често са искали да бъдат добавени към електронното здравно досие.

Още по темата

Младите лекари с критики към властта: Реформите в здравеопазването се случват бавно и под натиск

Младите лекари с критики към властта: Реформите в здравеопазването се случват бавно и под натиск

Над 750 000 българи вече имат достъп до здравните си досиета през „еЗдраве“

Над 750 000 българи вече имат достъп до здравните си досиета през „еЗдраве“

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките

Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Водещи

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 4 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 20 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 23 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 33 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 46 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 59 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 1 час
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж