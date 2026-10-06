Нов модул в еЗдраве показва всичко за денталните прегледи и лечението

Данните от прегледите при зъболекар вече са достъпни в електронното здравно досие, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Чрез новия модул „Дентални прегледи“ пациентите могат да проследят състоянието на всеки свой зъб и извършеното до момента лечение. Информацията е налична в приложението еЗдраве, както и в уеб версията на електронното здравно досие, като включва данните, въведени от стоматолозите в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

За да използват функционалността на мобилния си телефон, потребителите трябва да актуализират приложението до версия 2026.9.30.

В раздела „Вашият зъбен статус“ пациентите могат да видят схема на всички свои зъби – както постоянните, така и млечните. При натискане върху конкретен зъб се показват информацията за извършените прегледи и описаното лечение.

Информацията се актуализира автоматично след всеки преглед, който зъболекарят е въвел в НЗИС. Данните от предишни посещения се съхраняват, което позволява проследяване на историята на лечението.

За всеки преглед се създава документ, в който са описани състоянието на зъбите, проведеното лечение и приложените документи. Посочени са също зъболекарят и лечебното заведение, в което е извършен прегледът, началният и крайният му час, както и начинът на финансиране. В документите за лечение са отразени извършените манипулации и зъбите, за които се отнасят.

Модулът предоставя достъп до цялата информация, въведена от зъболекарите за пациента в НЗИС. Проследяването на денталните прегледи е сред функционалностите, които потребителите най-често са искали да бъдат добавени към електронното здравно досие.