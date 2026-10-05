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Младите лекари с критики към властта: Реформите в здравеопазването се случват бавно и под натиск

Младите лекари с критики към властта: Реформите в здравеопазването се случват бавно и под натиск

Инициативният комитет „Бъдеще в България“, който обединява млади лекари, специализанти, студенти и медицински специалисти, приветства действията за подобряване на системата, но отправи критики към темпото, с което се реализират обещаните промени в здравеопазването

Инициативният комитет „Бъдеще в България“, който обединява млади лекари, специализанти, студенти и медицински специалисти, приветства действията за подобряване на системата, но отправи критики към темпото, с което се реализират обещаните промени в здравеопазването.

„Приветстваме всеки опит на това правителство да развива системата и да търси решения на проблемите. Фактите засега показват, че това се случва насила, бавно и с много натиск от нас“, посочват от организацията след среща с представители на отговорните институции.

По информация на инициативния комитет разговорите са били организирани от Министерството на здравеопазването и в тях са участвали представители на ведомството и „Информационно обслужване“. От организацията уточняват, че министър Ивкова не е присъствала, въпреки че според тях в официалното прессъобщение е посочено обратното.

Първата фаза на портала е готова

Основна тема на срещата е бил порталът за специализанти, разработен съвместно с „Информационно обслужване“ по време на служебното правителство и представен публично на 29 април.

Според младите лекари първият етап от системата вече е завършен. Той включва публикуването на свободни места за специализация и възможност за кандидатстване през платформата.

От инициативния комитет обаче поставят въпроса защо толкова дълго се е забавило обучението на базите, които трябва да публикуват обявите си в системата. Очакванията им са този процес да започне още през настоящата седмица.

Две фази все още не са разработени

Втората и третата фаза на проекта все още не са готови. Едната от тях предвижда въвеждането на дигитална книжка на специализанта, докато подробности за третата не са били представени.

От „Бъдеще в България“ настояват останалите функционалности да бъдат разработени преди 1 януари 2027 г., какъвто срок според тях е заложен в промените в Наредба №1 от 2015 г.

Организацията посочва още, че измененията в наредбата все още не са публикувани в „Държавен вестник“, като заявява, че не е получила ясно обяснение за забавянето.

Младите медици очакват порталът да заработи скоро, но подчертават, че въвеждането му няма да разреши всички проблеми, за които настояват да бъдат предприети реформи.

Според тях платформата е само една от необходимите стъпки за подобряване на условията за обучение и професионално развитие на специализантите в България.

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