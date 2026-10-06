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Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките

Николай Костов: Възможно е противогрипните ваксини да не стигнат до аптеките
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Очаква се в края на месеца да бъдат доставени и ваксините по националната програма за хората над 65 години

Сериозен риск от недостиг на противогрипни ваксини тази есен предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов пред НОВА ТВ.

По думите му проблемът е общ за Европа и е свързан както със закъснялото определяне на щамовете, така и с трудности при производството на един от тях.

„Един от щамовете се оказа много труден за култивиране. Наложи се той да бъде модифициран, за да може да се използва по-ефективно в производството“.

Това е довело до сериозно забавяне на производството и до по-нисък от очаквания добив. Затова според него има вероятност България да не получи всички количества ваксини, които е заявила.

Страната ни е поръчала около 180 хиляди дози за аптечната мрежа за свободна продажба. Според Костов, ако ваксините за аптеките пристигнат едва през януари, това до голяма степен ще обезсмисли имунизацията срещу сезонния грип.

„Ако има ваксини за аптеките, те ще бъдат чак през януари месец, което ще обезсмисли целия ваксинационен процес“.

По думите на Костов подобна ситуация има в редица европейски държави, сред които Германия, Франция и Швейцария. Той посочи, че не е вероятно единият производител да компенсира недостига на другия с извънредни количества, тъй като ваксините се произвеждат по сходен начин и производствените затруднения засягат повече от един производител.

Очаква се в края на месеца да бъдат доставени и ваксините по националната програма за хората над 65 години.

И при тях обаче Костов допуска количествата да бъдат по-малки от първоначално очакваните. Разликата е, че тези доставки са обвързани с договори между производителя и Министерството на здравеопазването. В аптеките вече се очакват и назални противогрипни ваксини, но количествата са ограничени – общо около 75 хиляди дози, от които приблизително 47 хиляди са предназначени за личните лекари. Назалната ваксина обаче е предназначена за деца между 3 и 17 години и не може да замени инжекционните ваксини при възрастните.

Костов подчерта още, че не могат да бъдат използвани останали ваксини от предходни години, тъй като те са с изтекъл срок на годност и са предназначени за конкретните щамове на съответния сезон.

Според него хората, които са се ваксинирали през предходните години, все пак са по-добре подготвени, но това не може да замести актуалната сезонна ваксинация, тъй като ваксиналните щамове се променят.

По думите на Костов през последните две години е отчетено значително намаляване на респираторните заболявания, което той свързва и с увеличаването на броя на поставените противогрипни ваксини. За настоящия сезон общият брой на ваксините е около 770 хиляди дози.

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