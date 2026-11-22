Министерството на външните работи (МВнР) предупреди българските граждани за предстояща национална стачка в Белгия на 23 ноември, понеделник. Протестните действия ще бъдат съпроводени от демонстрации в Брюксел и се очаква да доведат до сериозни нарушения в транспортните услуги, съобщава БТА.

Всички планирани за понеделник пристигащи и заминаващи полети от международното летище Завентем в Брюксел са отменени. Възможно е стачните действия да засегнат и полетите от и до летище Шарлероа.

От външното министерство предупреждават, че се очакват затруднения и в обществения транспорт в белгийската столица, включително при движението на автобусите, трамваите и метрото.

Операторът на градския транспорт в Брюксел STIB ще публикува предварителна информация за движението на линиите още вечерта преди стачката. Окончателният списък на обслужваните маршрути ще бъде обявен на 23 ноември малко преди 6:00 ч. местно време.

Дори линиите, които ще продължат да функционират, ще се движат с намалена честота.

Фламандският оператор за обществен транспорт De Lijn също предупреди, че на 23 ноември ще се движат ограничен брой автобуси и трамваи.

МВнР препоръчва на българските граждани, които се намират в Белгия или планират пътуване до страната, да следят актуалната транспортна обстановка и да проверяват статуса на полетите си преди тръгване.

Информация за въздушния транспорт може да бъде намерена на официалните сайтове на летище Брюксел и летище Шарлероа.

При необходимост от консулско съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Брюксел на телефоните +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50.

За неотложни случаи извън работно време е осигурен телефон +32 473 981 042. Сигнали могат да бъдат изпращани и на електронните адреси Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

При бедствени и кризисни ситуации денонощно работи и Ситуационният център на МВнР, който може да бъде потърсен на телефоните +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и на електронния адрес Crisis@mfa.bg.

От министерството препоръчват на българските граждани, пътуващи или пребиваващи в чужбина, да се регистрират чрез рубриката "Пътувам за…" или мобилното приложение "Пътувай информирано", достъпно на app.mfa.bg.

Регистрацията улеснява предоставянето на своевременна консулска помощ при възникване на извънредни обстоятелства.

Предупреждението идва след информация от летище Брюксел, че се очакват масови отменени полети заради участието на служители от сектора за управление на въздушното движение в националните протестни действия.