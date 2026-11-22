Матей Казийски и Денислав Бърдаров поведоха Халкбанк Анкара към победа с 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:18) при гостуването на Истанбул Генчлик. Двамата българи бяха най-резултатните волейболисти в мача и отбелязаха общо 42 точки.

Казийски завърши с 22 точки, три от които директно от сервис. Бърдаров добави 20 точки, като реализира 16 в атака при 60% ефективност и се отчете с две блокади и два аса.

Халкбанк спечели първите два гейма, като вторият приключи при 26:24. Домакините намалиха изоставането си след 25:21 в третата част, но тимът на Стойчев затвори мача с 25:18 в четвъртата.

Халкбанк е втори със седем победи от седем мача. Начело е Зираат Банккарт, който е спечелил и осемте си срещи.