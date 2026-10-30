Носителят на Шампионската лига обяви стачка срещу на федерацията по волейбол

Актуалният носител на Шампионската лига по волейбол Перуджа обяви, че е против предложението за промяна на международния календар за периода 2028–2032 година. Президентът на италианския гранд Джино Сирчи публично представи позицията, която е подкрепена от голяма част от клубовете в Европа.

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Световната федерация (FIVB) обсъжда реформа, според която най-големите състезания на националните отбори ще бъдат преместени през зимните месеци. Това би наложило прекъсване на клубните първенства за около седем седмици и кардинална промяна в календара.

С кампанията #NoClubsNoVolley Перуджа призова останалите клубове, състезатели, треньори и привърженици да изразят публично позицията си срещу предложените промени.

Предложението на FIVB все още е предмет на обсъждане, а инициативата на Перуджа цели интересите на клубовете да бъдат взети предвид преди окончателното определяне на международния календар. Българският волейболен шампион Левски също се е присъедини към международната инициатива.