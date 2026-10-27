България в група с Русия на световното по волейбол за жени

Ясни са съперниците на България за предстоящото догодина световно първенство по волейбол за жени (20 август - 5 септември), което ще се проведе в САЩ и Канада. Националките ни попаднаха в тежка група. „Лъвиците" ще срещнат Япония, завърналата се на световната сцена Русия и Аржентина.

Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година

Двубоите ще изиграят в Омаха, Небраска (САЩ). За втора поредна година Русия е в една компания с българските национални отбори, след като играхме заедно на европейските квалификации за младежи под 20 и девойки под 20 години това лято.

Турнирът ще се проведе в пет града в САЩ и Канада: Монреал (Bell Centre), Омаха (CHI Health Center Arena), Орландо (Kia Center) и Квебек Сити (Videotron Centre) ще бъдат домакини на груповата фаза. Финалите ще се играят в Honda Center в Анахайм, мястото, където ще се проведе и олимпийският волейболен турнир на Игрите в Лос Анджелис 2028.